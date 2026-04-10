Gol perdido por Vini Jr em Real Madrid x Girona viraliza: 'Não acredito'

O Real Madrid empatou com o Girona por 1 a 1, nesta sexta-feira (10), no Santiago Bernabéu, pela 29ª rodada de La Liga. Na ocasião, o atacante Vini Jr desperdiçou uma chance clara de gol que viralizou nas redes sociais.

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O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo. O cronômetro marcava 41 minutos, quando Carvajal acertou um cruzamento preciso na direção de Mbappé. O francês cabeceou para o meio da área, onde estava Vini Jr, livre para marcar. Contudo, o brasileiro não conseguiu ter precisão no cabeceio.

Vale destacar, que em campo a arbitragem marcou um impedimento de Mbappé na primeira parte da jogada. Apesar disso, o replay do lance deixou dúvida na marcação, que poderia ter sido revertida com o auxílio do VAR.

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Nas redes sociais, torcedores do clube espanhol reagiram a chance desperdiçada por Vini Jr. Veja abaixo:

Tradução: "Vinícius Jr. acabou de vez, não acredito que ele perdeu essa".

Tradução: "Como é que o Vini Jr. perdeu essa chance?".

Tradução: "A bola veio rápido para ele qualquer um dizendo o contrário é só um tolo".

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Como foi Real Madrid x Girona?

Texto por: João Pedro Rodrigues

Favorito no jogo, o Real Madrid começou melhor e teve as melhores chances no início. Aos 10, Mbappé apareceu na segunda trave para completar cruzamento de Brahim Díaz, mas Álex Moreno salvou a bola em cima da linha. Na sequência, o Girona respondeu com Ounahi, que levou perigo em chute defendido por Lunin.

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Após o susto, o Real Madrid seguiu melhor e, em outra jogada de Brahim pelo lado esquerdo, Bellingham antecipou a defesa do Girona e desviou o cruzamento do marroquino, mas a bola passou perto da trave. Já na reta final do primeiro tempo, Carvajal deu bom passe para Valverde na área, que finalizou com estilo e Gazzaniga teve que fazer grande defesa para salvar o Girona.

Logo no retorno do intervalo, Valverde recebeu a bola de fora da área e arriscou o chute e, com a falha de Gazzaniga, o meia uruguaio abriu o placar ao Real Madrid no Bernabéu. Porém, pouco minutos depois, Lemar encontrou espaço no meio de campo dos Merengues, recebeu de Arnau Martínez na entrada da área e bateu forte para superar Lunin e empatar o jogo em 1 a 1.

Com o gol sofido, o Real Madrid se atirou ao ataque, com diversas bolas alçadas na área em busca do gol da vitória, com uma grande chance perdida por Mbappé. Do outro lado, o Girona conseguiu segurar a pressão dos donos da casa, e a partida terminou 1 a 1.

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