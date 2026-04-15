O Santos de Neymar empatou em casa com o Deportivo Recoleta, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, na noite da última terça-feira (14). Após a partida, o camisa 10 protagonizou uma discussão, ainda na beira do gramado, com um torcedor que mais tarde veio a público para se pronunciar nas redes sociais.

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Victor Augusto, torcedor que debateu com Neymar após a partida, fez declarações afirmando que ninguém é maior que o clube e que o craque deveria respeitar a torcida. O desabafo foi feito através de vídeos publicados no Instagram. Confira o relato:

- Pra mim hoje (14) é um dia muito estranho, cara, porque eu discuti com meu segundo maior ídolo no futebol. Meu primeiro maior ídolo é o Robinho e depois o Neymar. Acabou o jogo e eu tava de boa, tava um pouco chateado, só que uma moça que tava do meu lado acabou cobrando o Neymar. Falou: 'Pô, vamos jogar! Vamos querer!'. O Neymar pegou e mandou a mina calar a boca, tá ligado? Aí eu fui pra cima dele, mano! - iniciou.

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- Fui porque é o seguinte: o Santos é o único time no mundo que o Neymar pode pintar e bordar e a torcida sempre vai estar aplaudindo ele. Eu sou um desses. O cara é cria da casa, menino da Vila que deu certo, deu muitos títulos, rodou a Europa, deu Champions League, jogou no Barcelona, jogou no PSG… maior artilheiro da Seleção Brasileira, ganhou Olimpíadas… quem vai contestar o Neymar? Só se for louco! Só que, infelizmente, não dá pra aceitar um time igual ao Santos empatar com o Recoleta. Não dá! Não dá, pessoal. Aniversário do clube - continuou.

- Neymar é o nosso capitão. Neymar é a nossa referência. Naturalmente, quem vai ser cobrado? Mas, a partir do momento que um jogador do quilate do Neymar vira pra torcida e manda a torcida calar a boca, sabe o que ele tá dizendo? 'Eu tô pouco me lixando pro Santos. Meu foco vai ser a Seleção Brasileira, eu quero chegar na Copa e depois tchau, obrigado'. E na boa, Neymar, você não precisa disso. Você é grande pra caramba, velho! Só que nós, infelizmente, precisamos de você. Nós, infelizmente, ficamos à mercê de você. Só que, se não for pra você dar a vida, se não for pra você respeitar pelo menos o torcedor que te ama, que te idolatra... Não faz sentido a torcida ir pro estádio - disse Victor.

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Ao fim do seu pronunciamento, o torcedor relembrou momentos vividos ao lado do jogador e fez um pedido ao capitão do Santos:

- Respeita a torcida. Só isso, cara. Respeita a torcida, irmão. Respeita a torcida, tá ligado? Talvez você não vai lembrar de mim porque eu tô 'meio gordinho', como você falou, mas a gente cresceu junto na mesma igreja. Você mandou camisa autografada pra mim, jogamos bola juntos na igreja… eu vi quando o pastor chamou você lá no púlpito e falou que você seria um dos melhores jogadores do mundo. E ele não mentiu, realmente! Deus usou ele pra fazer isso. Só que, Neymar, você não é maior que o Santos, cara. E respeita a torcida. Respeita a torcida. Só isso - encerrou.

Neymar marcou o único gol do Santos no empate contra o Deportivo Recoleta (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

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A discussão entre Neymar e Victor após a partida

Neymar fez o gol do Santos na partida, mas foi hostilizado por torcedores exaltados na saída do gramado, entre eles Victor Augusto. Com o sentimento de 'injustiça', o craque respondeu, e o dublador Gustavo Machado interpretou parte do diálogo.

- Você devia ter treinado mais, está gordinho. Quer que eu faça tudo? Só eu que faço tudo? Cala a boca, rapaz. Respeita! Eu respeito para car@#$6 isso aqui, você não respeita. Mas está tudo certo, eu não respeito não. Você tem razão. Está feliz?... - gritou Neymar para um torcedor do Santos.

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