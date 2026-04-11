Real Madrid desmorona após Data Fifa e alcança três derrotas em três jogos

O Real Madrid enfrenta um colapso inesperado na temporada após a pausa para os jogos das seleções. O que antes era uma trajetória de cinco vitórias consecutivas transformou-se em uma sequência negativa de três derrotas seguidas contra Mallorca, Bayern de Munique e Girona. O desempenho recente praticamente elimina as chances de título na La Liga e coloca a equipe sob risco imediato de eliminação na Champions League.

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A queda de rendimento ocorre justamente no início da fase decisiva das competições. Sem ritmo e solidez defensiva, o time merengue perdeu a liderança e a confiança demonstradas em momentos anteriores da temporada, como no clássico e no empate contra o City. Além da instabilidade coletiva, o Real Madrid sofre com a falta de clareza ofensiva, especialmente na ausência de Mbappé, lesionado, deixando a responsabilidade de ataque sobre Vini Jr.

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Arbeloa admite má fase do Real Madride cobra elenco

O técnico Álvaro Arbeloa reconheceu o momento crítico vivido pelo clube após o empate em 1 a 1 com o Girona, no Santiago Bernabéu, na última sexta-feira. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que os jogadores parecem não estar entregando o máximo de seu potencial e destacou a necessidade de um nível de entrega muito superior para reverter os resultados negativos.

– Para ganhar de qualquer equipe temos que dar 200%. Não somos um time que vence jogando a 90%, ou pelo menos não sempre. Esses acidentes estão acontecendo com frequência. Portanto, só vou ter essa sensação (de título perdido) no dia em que perdermos de vez. Até lá, vamos entrar em campo para vencer e dar o nosso melhor. Temos que lutar até o último dia – declarou Arbeloa.

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Apesar do cenário desfavorável na La Liga, o foco imediato do Real Madrid volta-se para a Alemanha. Nesta quarta-feira, a equipe visita o Bayern de Munique pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. Após a derrota por 2 a 1 na ida, em Madri, os espanhóis precisam de uma vitória por dois gols de diferença na Allianz Arena para avançar de fase diretamente.

Vini Jr em Real Madrid x Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Arbeloa demonstrou confiança na capacidade de reação da equipe, apoiando-se na tradição do clube em competições continentais. O treinador minimizou o favoritismo alemão e projetou um confronto de resistência em Munique para buscar a classificação.

– Quero que meus jogadores acreditem. É normal que eles se sintam favoritos, mas vão enfrentar camisetas brancas e um escudo que pesa. Eles vão ter que sofrer – afirmou o técnico.

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