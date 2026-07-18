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Com assistências para Mbappé, Olise ultrapassa feito de Pelé em Copas do Mundo

Meia francês chega a 6 passes para gol e isola-se na história dos Mundiais

PorPedro BernardoIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 19:30
Atualizado há 47 minutos
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O atacante francês número 11, Michael Olise, controla a bola durante a partida semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre França e Espanha, no Estádio Dallas, em Arlington
Michael Olise serve Mbappé contra a Inglaterra, alcança sua 6ª assistência e iguala recorde histórico de Pelé em Copas (Foto: Franck Fife / AFP)

A decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 caminha para se tornar um dos jogos mais memoráveis da história dos Mundiais. Após sofrer um atropelo de 4 a 0 da Inglaterra no primeiro tempo, a França promoveu uma reação avassaladora na etapa final e encostou no placar, que agora aponta 4 a 3. No centro dessa reviravolta está Michael Olise, que acaba de quebrar um dos recordes mais antigos do futebol.

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    Olise em ação pela França na Copa do Mundo 2026
    Michael Olise serve Mbappé contra a Inglaterra, alcança sua 6ª assistência e iguala recorde histórico de Pelé em Copas (Foto: Dan Mullan /Getty Images via AFP)

    O camisa 7 francês já havia servido Kylian Mbappé no início do segundo tempo. Pouco depois, a engrenagem francesa funcionou novamente: Mbappé serviu Bradley Barcola, que balançou as redes e anotou o segundo gol dos Bleus. A pressão continuou e, em mais uma jogada cirúrgica, Olise deu a sua segunda assistência na partida — novamente para Mbappé inflar as redes —, fazendo a França colar no marcador e incendiando o confronto.

    Com os dois passes decisivos neste sábado, Olise alcançou a impressionante marca de 7 assistências nesta edição da Copa do Mundo. O jovem meia francês não apenas se isolou completamente na liderança de garçons do torneio nos Estados Unidos, mas ultrapassou oficialmente Pelé.

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    • Antes de castigar a defesa inglesa, o camisa 7 já acumulava passes para gol contra Senegal e Iraque, na fase de grupos, além de duas assistências diante da Suécia nas oitavas de final. Sem precisar marcar um único gol no torneio, Olise assumiu o papel de cérebro tático da equipe de Didier Deschamps.

    Até o início desta partida, o recorde absoluto de assistências em uma única edição de Copa do Mundo pertencia exclusivamente a Pelé. No México, em 1970, o Rei distribuiu seis passes para gol na campanha do tricampeonato da Seleção Brasileira. A escrita, que parecia intocável há 56 anos, sucumbiu diante da precisão do meio-campista francês.

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    Lista de garçons da Copa do Mundo 2026

      1.
    1. Michael Olise (França) – 6 assistências
      2. 2.
    2. Bruno Guimarães (Brasil) – 4 assistências
      3. 3.
    3. Martin Ødegaard (Noruega) – 4 assistências
      4. 4.
    4. Brahim Díaz (Marrocos) – 4 assistências
      5. 5.
    5. Kylian Mbappé (França) – 3 assistências
      6. 6.
    6. Florian Wirtz (Alemanha) – 3 assistências
      7. 7.
    7. Roberto Alvarado (México) – 3 assistências
      8. 8.
    8. Andreas Schjelderup (Noruega) – 3 assistências
      9. 9.
    9. Alexander Isak (Suécia) – 3 assistências
      10. 10.
    10. Bukayo Saka (Inglaterra) – 3 assistências

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