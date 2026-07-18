Com assistências para Mbappé, Olise ultrapassa feito de Pelé em Copas do Mundo
Meia francês chega a 6 passes para gol e isola-se na história dos Mundiais
A decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 caminha para se tornar um dos jogos mais memoráveis da história dos Mundiais. Após sofrer um atropelo de 4 a 0 da Inglaterra no primeiro tempo, a França promoveu uma reação avassaladora na etapa final e encostou no placar, que agora aponta 4 a 3. No centro dessa reviravolta está Michael Olise, que acaba de quebrar um dos recordes mais antigos do futebol.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O camisa 7 francês já havia servido Kylian Mbappé no início do segundo tempo. Pouco depois, a engrenagem francesa funcionou novamente: Mbappé serviu Bradley Barcola, que balançou as redes e anotou o segundo gol dos Bleus. A pressão continuou e, em mais uma jogada cirúrgica, Olise deu a sua segunda assistência na partida — novamente para Mbappé inflar as redes —, fazendo a França colar no marcador e incendiando o confronto.
Com os dois passes decisivos neste sábado, Olise alcançou a impressionante marca de 7 assistências nesta edição da Copa do Mundo. O jovem meia francês não apenas se isolou completamente na liderança de garçons do torneio nos Estados Unidos, mas ultrapassou oficialmente Pelé.
França x Inglaterra: veja os melhores momentos na disputa do 3º lugar da Copa do Mundo
Dê suas notas: Inglaterra vence França em jogo com mais gols na Copa
Torcedores reagem a Mbappé ultrapassando Messi em artilharia: 'Não deveria'
Antes de castigar a defesa inglesa, o camisa 7 já acumulava passes para gol contra Senegal e Iraque, na fase de grupos, além de duas assistências diante da Suécia nas oitavas de final. Sem precisar marcar um único gol no torneio, Olise assumiu o papel de cérebro tático da equipe de Didier Deschamps.
Até o início desta partida, o recorde absoluto de assistências em uma única edição de Copa do Mundo pertencia exclusivamente a Pelé. No México, em 1970, o Rei distribuiu seis passes para gol na campanha do tricampeonato da Seleção Brasileira. A escrita, que parecia intocável há 56 anos, sucumbiu diante da precisão do meio-campista francês.
Lista de garçons da Copa do Mundo 2026
- Michael Olise (França) – 6 assistências
- Bruno Guimarães (Brasil) – 4 assistências
- Martin Ødegaard (Noruega) – 4 assistências
- Brahim Díaz (Marrocos) – 4 assistências
- Kylian Mbappé (França) – 3 assistências
- Florian Wirtz (Alemanha) – 3 assistências
- Roberto Alvarado (México) – 3 assistências
- Andreas Schjelderup (Noruega) – 3 assistências
- Alexander Isak (Suécia) – 3 assistências
- Bukayo Saka (Inglaterra) – 3 assistências
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Inglaterra garante melhor colocação na Copa do Mundo desde 1966Há 27 minutos
Copa do Mundo 2026
Mbappé passa Messi e vira maior artilheiro da história da CopaHá 45 minutos
Copa do Mundo 2026
Mbappé assume artilharia da Copa; saiba quantos gols o craque tem na competiçãoHá 1 hora
Fora de Campo
Atuação de Mbappé vira assunto em França x Inglaterra: 'Sacanagem'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Estádio da final deixou más lembranças para o Brasil na Copa do MundoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Postura de Olise em França x Inglaterra viraliza: 'Preguiça'Há 1 hora
Mais LANCE!