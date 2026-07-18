Inglaterra garante melhor colocação na Copa do Mundo desde 1966 Seleção inglesa encerra jejum de seis décadas sem terminar um Mundial entre os três primeiros

A Inglaterra venceu a França por 6 a 4, neste sábado (18), pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado e a medalha de bronze, a seleção inglesa garante a melhor colocação em Mundiais desde o título em 1966, quando bateram a Alemanha na decisão por 4 a 2. Desde então, tiveram campanhas frustradas em que caíram antes das semifinais.

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Mesmo sem o título, o resultado também encerra uma sequência de campanhas sem pódio. A melhor colocação da Inglaterra após o título havia sido o quarto lugar nas edições de 1990, na Itália, e de 2018, na Rússia. Nas demais participações, a equipe acumulou eliminações nas quartas de final, nas oitavas ou ainda na fase de grupos.

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Bronze encerra jejum de quase 60 anos

A campanha na Copa do Mundo de 2026 coloca a seleção inglesa novamente entre as três melhores do planeta. Antes disso, a única vez que o país havia subido ao pódio foi justamente na conquista do título mundial em 1966. Com a vitória sobre a França, a equipe supera as campanhas de 1990 e 2018, quando terminou na quarta colocação após perder a disputa pelo terceiro lugar.

A classificação final também consolida a Inglaterra à frente de seleções tradicionais que fizeram boas campanhas no torneio, como Noruega, Bélgica, Marrocos, Suíça, Brasil, Alemanha e Portugal.

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A Inglaterra venceu a França e garantiu a terceira colocação da Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Campanhas da Inglaterra em Copas do Mundo

Copa do Mundo Campanha Colocação Uruguai 1930 Não participou - Itália 1934 Não participou - França 1938 Não participou - Brasil 1950 Primeira fase 8º/13 Suíça 1954 Quartas de final 6º/16 Suécia 1958 Primeira fase 11º/16 Chile 1962 Quartas de final 8º/16 Inglaterra 1966 Campeã 1º México 1970 Quartas de final 8º/16 Alemanha 1974 Não participou - Argentina 1978 Não participou - Espanha 1982 Segunda fase 6º/24 México 1986 Quartas de final 8º/24 Itália 1990 Quarto lugar 4º Estados Unidos 1994 Não participou - França 1998 Oitavas de final 9º/32 Coreia do Sul/Japão 2002 Quartas de final 7º/32 Alemanha 2006 Quartas de final 7º/32 África do Sul 2010 Oitavas de final 13º/32 Brasil 2014 Primeira fase 26º/32 Rússia 2018 Quarto lugar 4º Catar 2022 Quartas de final 6º/32 Estados Unidos/Canadá/México 2026 Terceiro lugar 3º

Classificação final da Copa do Mundo de 2026

1º: Espanha / Argentina 2º: Espanha / Argentina 3º: Inglaterra 4º: França 5º: Noruega 6º: Bélgica 7º: Marrocos 7º: Suíça 9º: México 10º: Colômbia 11º: Brasil 12º: Estados Unidos 13º: Portugal 14º: Canadá 15º: Egito 16º: Paraguai 17º: Holanda 18º: Alemanha 19º: Costa do Marfim 20º: Croácia 21º: Japão 22º: Austrália 23º: RD Congo 24º: Gana 25º: Equador 25º: África do Sul 27º: Suécia 28º: Áustria 29º: Bósnia e Herzegovina 30º: Argélia 31º: Senegal 32º: Cabo Verde 33º: Irã 34º: Coreia do Sul 35º: Turquia 36º: Escócia 37º: Uruguai 38º: Arábia Saudita 39º: Tchéquia 40º: Nova Zelândia 41º: Catar 42º: Curaçao 43º: Panamá 44º: Jordânia 45º: Haiti 46º: Uzbequistão 47º: Tunísia 48º: Iraque

Declan Rice abraça Rashford na comemoração do primeiro gol da Inglaterra contra a França (Foto: Chadan Khanna/AFP)

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