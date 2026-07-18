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Inglaterra garante melhor colocação na Copa do Mundo desde 1966

Seleção inglesa encerra jejum de seis décadas sem terminar um Mundial entre os três primeiros

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 20:01
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A Inglaterra venceu a França e garantiu a terceira colocação da Copa do Mundo de 2026
A Inglaterra venceu a França e garantiu a terceira colocação da Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

A Inglaterra venceu a França por 6 a 4, neste sábado (18), pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado e a medalha de bronze, a seleção inglesa garante a melhor colocação em Mundiais desde o título em 1966, quando bateram a Alemanha na decisão por 4 a 2. Desde então, tiveram campanhas frustradas em que caíram antes das semifinais.

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    Mesmo sem o título, o resultado também encerra uma sequência de campanhas sem pódio. A melhor colocação da Inglaterra após o título havia sido o quarto lugar nas edições de 1990, na Itália, e de 2018, na Rússia. Nas demais participações, a equipe acumulou eliminações nas quartas de final, nas oitavas ou ainda na fase de grupos.

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    A campanha na Copa do Mundo de 2026 coloca a seleção inglesa novamente entre as três melhores do planeta. Antes disso, a única vez que o país havia subido ao pódio foi justamente na conquista do título mundial em 1966. Com a vitória sobre a França, a equipe supera as campanhas de 1990 e 2018, quando terminou na quarta colocação após perder a disputa pelo terceiro lugar.

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    • A classificação final também consolida a Inglaterra à frente de seleções tradicionais que fizeram boas campanhas no torneio, como Noruega, Bélgica, Marrocos, Suíça, Brasil, Alemanha e Portugal.

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    A Inglaterra venceu a França e garantiu a terceira colocação da Copa do Mundo de 2026
    A Inglaterra venceu a França e garantiu a terceira colocação da Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Campanhas da Inglaterra em Copas do Mundo

    Copa do MundoCampanhaColocação

    Uruguai 1930

    Não participou

    -

    Itália 1934

    Não participou

    -

    França 1938

    Não participou

    -

    Brasil 1950

    Primeira fase

    8º/13

    Suíça 1954

    Quartas de final

    6º/16

    Suécia 1958

    Primeira fase

    11º/16

    Chile 1962

    Quartas de final

    8º/16

    Inglaterra 1966

    Campeã

    México 1970

    Quartas de final

    8º/16

    Alemanha 1974

    Não participou

    -

    Argentina 1978

    Não participou

    -

    Espanha 1982

    Segunda fase

    6º/24

    México 1986

    Quartas de final

    8º/24

    Itália 1990

    Quarto lugar

    Estados Unidos 1994

    Não participou

    -

    França 1998

    Oitavas de final

    9º/32

    Coreia do Sul/Japão 2002

    Quartas de final

    7º/32

    Alemanha 2006

    Quartas de final

    7º/32

    África do Sul 2010

    Oitavas de final

    13º/32

    Brasil 2014

    Primeira fase

    26º/32

    Rússia 2018

    Quarto lugar

    Catar 2022

    Quartas de final

    6º/32

    Estados Unidos/Canadá/México 2026

    Terceiro lugar

    Classificação final da Copa do Mundo de 2026

    1. 1º: Espanha / Argentina
    2. 2º: Espanha / Argentina
    3. 3º: Inglaterra
    4. 4º: França
    5. 5º: Noruega
    6. 6º: Bélgica
    7. 7º: Marrocos
    8. 7º: Suíça
    9. 9º: México
    10. 10º: Colômbia
    11. 11º: Brasil
    12. 12º: Estados Unidos
    13. 13º: Portugal
    14. 14º: Canadá
    15. 15º: Egito
    16. 16º: Paraguai
    17. 17º: Holanda
    18. 18º: Alemanha
    19. 19º: Costa do Marfim
    20. 20º: Croácia
    21. 21º: Japão
    22. 22º: Austrália
    23. 23º: RD Congo
    24. 24º: Gana
    25. 25º: Equador
    26. 25º: África do Sul
    27. 27º: Suécia
    28. 28º: Áustria
    29. 29º: Bósnia e Herzegovina
    30. 30º: Argélia
    31. 31º: Senegal
    32. 32º: Cabo Verde
    33. 33º: Irã
    34. 34º: Coreia do Sul
    35. 35º: Turquia
    36. 36º: Escócia
    37. 37º: Uruguai
    38. 38º: Arábia Saudita
    39. 39º: Tchéquia
    40. 40º: Nova Zelândia
    41. 41º: Catar
    42. 42º: Curaçao
    43. 43º: Panamá
    44. 44º: Jordânia
    45. 45º: Haiti
    46. 46º: Uzbequistão
    47. 47º: Tunísia
    48. 48º: Iraque
    Declan Rice abraça Rashford na comemoração do primeiro gol da Inglaterra contra a França
    Declan Rice abraça Rashford na comemoração do primeiro gol da Inglaterra contra a França (Foto: Chadan Khanna/AFP)

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