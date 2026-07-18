Inglaterra garante melhor colocação na Copa do Mundo desde 1966
Seleção inglesa encerra jejum de seis décadas sem terminar um Mundial entre os três primeiros
A Inglaterra venceu a França por 6 a 4, neste sábado (18), pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado e a medalha de bronze, a seleção inglesa garante a melhor colocação em Mundiais desde o título em 1966, quando bateram a Alemanha na decisão por 4 a 2. Desde então, tiveram campanhas frustradas em que caíram antes das semifinais.
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Mesmo sem o título, o resultado também encerra uma sequência de campanhas sem pódio. A melhor colocação da Inglaterra após o título havia sido o quarto lugar nas edições de 1990, na Itália, e de 2018, na Rússia. Nas demais participações, a equipe acumulou eliminações nas quartas de final, nas oitavas ou ainda na fase de grupos.
Bronze encerra jejum de quase 60 anos
A campanha na Copa do Mundo de 2026 coloca a seleção inglesa novamente entre as três melhores do planeta. Antes disso, a única vez que o país havia subido ao pódio foi justamente na conquista do título mundial em 1966. Com a vitória sobre a França, a equipe supera as campanhas de 1990 e 2018, quando terminou na quarta colocação após perder a disputa pelo terceiro lugar.
A classificação final também consolida a Inglaterra à frente de seleções tradicionais que fizeram boas campanhas no torneio, como Noruega, Bélgica, Marrocos, Suíça, Brasil, Alemanha e Portugal.
Campanhas da Inglaterra em Copas do Mundo
|Copa do Mundo
|Campanha
|Colocação
Uruguai 1930
Não participou
-
Itália 1934
Não participou
-
França 1938
Não participou
-
Brasil 1950
Primeira fase
8º/13
Suíça 1954
Quartas de final
6º/16
Suécia 1958
Primeira fase
11º/16
Chile 1962
Quartas de final
8º/16
Inglaterra 1966
Campeã
1º
México 1970
Quartas de final
8º/16
Alemanha 1974
Não participou
-
Argentina 1978
Não participou
-
Espanha 1982
Segunda fase
6º/24
México 1986
Quartas de final
8º/24
Itália 1990
Quarto lugar
4º
Estados Unidos 1994
Não participou
-
França 1998
Oitavas de final
9º/32
Coreia do Sul/Japão 2002
Quartas de final
7º/32
Alemanha 2006
Quartas de final
7º/32
África do Sul 2010
Oitavas de final
13º/32
Brasil 2014
Primeira fase
26º/32
Rússia 2018
Quarto lugar
4º
Catar 2022
Quartas de final
6º/32
Estados Unidos/Canadá/México 2026
Terceiro lugar
3º
Classificação final da Copa do Mundo de 2026
- 1º: Espanha / Argentina
- 2º: Espanha / Argentina
- 3º: Inglaterra
- 4º: França
- 5º: Noruega
- 6º: Bélgica
- 7º: Marrocos
- 7º: Suíça
- 9º: México
- 10º: Colômbia
- 11º: Brasil
- 12º: Estados Unidos
- 13º: Portugal
- 14º: Canadá
- 15º: Egito
- 16º: Paraguai
- 17º: Holanda
- 18º: Alemanha
- 19º: Costa do Marfim
- 20º: Croácia
- 21º: Japão
- 22º: Austrália
- 23º: RD Congo
- 24º: Gana
- 25º: Equador
- 25º: África do Sul
- 27º: Suécia
- 28º: Áustria
- 29º: Bósnia e Herzegovina
- 30º: Argélia
- 31º: Senegal
- 32º: Cabo Verde
- 33º: Irã
- 34º: Coreia do Sul
- 35º: Turquia
- 36º: Escócia
- 37º: Uruguai
- 38º: Arábia Saudita
- 39º: Tchéquia
- 40º: Nova Zelândia
- 41º: Catar
- 42º: Curaçao
- 43º: Panamá
- 44º: Jordânia
- 45º: Haiti
- 46º: Uzbequistão
- 47º: Tunísia
- 48º: Iraque
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