Inteligência artificial crava resultados da 13ª rodada do Brasileirão

A 13ª rodada do Brasileirão acontece entre este sábado (25) e domingo (26). Ao todo, dez jogos acontece ao longo do período. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT palpitar nos resultados das partidas.

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A tecnologia previu jogos disputados e rodeados de emoção. Dentre os resultados apontados, destacam-se as vitórias de Palmeiras e Flamengo, atuais líder e vice-líder do campeonato. Ambas as equipes entram em campo no domingo (26). O Alviverde enfrenta o Bragantino, fora de casa, e o Rubro-Negro encara o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

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Além disso, outros dois confrontos com resultados expressivos sugeridos pela IA foram as vitórias do Botafogo sobre o Internacional e uma goleada do Fluminense sobre a Chapecoense.

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Outros jogos que vão acontecer durante entre este final de semana serão: Remo x Cruzeiro, Bahia x Santos, São Paulo x Mirassol, Grêmio x Coritiba, Corinthians x Vasco e Athletico-PR x Vitória.

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Veja os palpites do Chat GPT abaixo:

Botafogo 2 x 1 Internacional

Jogo equilibrado, decidido no fim com pressão do Botafogo em casa.

Remo 1 x 2 Cruzeiro

Cruzeiro sofre, mas a diferença técnica pesa no segundo tempo.

Bahia 2 x 2 Santos

Jogo aberto, com chances dos dois lados e empate justo.

São Paulo 3 x 0 Mirassol

São Paulo dominante no Morumbi, controle total da partida.

Grêmio 2 x 0 Coritiba

Grêmio eficiente, sem sofrer muito defensivamente.

Corinthians 1 x 1 Vasco

Partida truncada, poucas chances claras.

Bragantino 1 x 2 Palmeiras

Palmeiras mostra força e vira o jogo fora de casa.

Athletico-PR 2 x 1 Vitória

Athletico aproveita o mando e garante os três pontos.

Atlético-MG 1 x 2 Flamengo

Jogo grande, decidido em detalhes com mais eficiência do Flamengo.

Fluminense 4 x 1 Chapecoense

Flu com mais posse e criatividade, controlando o jogo.

🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!

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