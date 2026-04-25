Inteligência artificial crava resultados da 13ª rodada do Brasileirão
Dez jogos acontecem durante este sábado (25) e domingo (26)
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A 13ª rodada do Brasileirão acontece entre este sábado (25) e domingo (26). Ao todo, dez jogos acontece ao longo do período. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT palpitar nos resultados das partidas.
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A tecnologia previu jogos disputados e rodeados de emoção. Dentre os resultados apontados, destacam-se as vitórias de Palmeiras e Flamengo, atuais líder e vice-líder do campeonato. Ambas as equipes entram em campo no domingo (26). O Alviverde enfrenta o Bragantino, fora de casa, e o Rubro-Negro encara o Atlético-MG, em Belo Horizonte.
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Além disso, outros dois confrontos com resultados expressivos sugeridos pela IA foram as vitórias do Botafogo sobre o Internacional e uma goleada do Fluminense sobre a Chapecoense.
Outros jogos que vão acontecer durante entre este final de semana serão: Remo x Cruzeiro, Bahia x Santos, São Paulo x Mirassol, Grêmio x Coritiba, Corinthians x Vasco e Athletico-PR x Vitória.
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Veja os palpites do Chat GPT abaixo:
Botafogo 2 x 1 Internacional
Jogo equilibrado, decidido no fim com pressão do Botafogo em casa.
Remo 1 x 2 Cruzeiro
Cruzeiro sofre, mas a diferença técnica pesa no segundo tempo.
Bahia 2 x 2 Santos
Jogo aberto, com chances dos dois lados e empate justo.
São Paulo 3 x 0 Mirassol
São Paulo dominante no Morumbi, controle total da partida.
Grêmio 2 x 0 Coritiba
Grêmio eficiente, sem sofrer muito defensivamente.
Corinthians 1 x 1 Vasco
Partida truncada, poucas chances claras.
Bragantino 1 x 2 Palmeiras
Palmeiras mostra força e vira o jogo fora de casa.
Athletico-PR 2 x 1 Vitória
Athletico aproveita o mando e garante os três pontos.
Atlético-MG 1 x 2 Flamengo
Jogo grande, decidido em detalhes com mais eficiência do Flamengo.
Fluminense 4 x 1 Chapecoense
Flu com mais posse e criatividade, controlando o jogo.
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