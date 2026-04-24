Europeus se encantam com Igor Jesus, ex-Botafogo: 'Espetacular'

Na tarde desta sexta-feira (24), o Nottingham Forest entrou em campo contra o Sunderland em jogo decisivo contra o rebaixamento na Premier League. Nas redes sociais, torcedores ingleses foram à loucura com a atuação de Igor Jesus, ex-Botafogo.

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Escalado como segundo atacante, o jogador brasileiro teve grande destaque na vitória parcial do Nottingham Forest por 4 a 0. Com um gol e uma assistência, Igor Jesus, ex-Botafogo é um dos melhores em campo até aqui.

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Nas redes sociais europeias, o nome do atacante cotado para a Seleção Brasileira ficou muito em alta. Confira os comentários com tradução abaixo:

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Igor Jesus fez história no Glorioso (Foto: Reprodução Instagram)

Veja a reação dos europeus com Igor Jesus, ex-Botafogo

Tradução sobre o ex-Botafogo: Igor Jesus como segundo atacante

Tradução sobre o centroavante brasileiro: Gol do Igor Jesus! Agora são quatro! Está ouvindo Tottenham e West Ham? A briga contra o rebaixamento será entre vocês dois, o Nottingham já foi!

Tradução sobre o ex-atacante do Botafogo: Igor Jesus é um jogador completamente diferente desde que dividiu o campo com Chris Wood e pôde recuar👏🏽Sunderland tem sido ruim, mas não dá pra culpar nosso time nem um pouco, tem sido irreal

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Traduçaõ sobre o centroavante brasileiro: Igor Jesus tem sido absolutamente espetacular, diga-se de passagem.

Tradução sobre o atacante brasileiro: Igor Jesus marcando um doblete pelo Nottingham Forest. Não é aquele Jesus que joga no Arsenal que não consegue se salvar, quanto mais o time dele.

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