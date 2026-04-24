Remo x Cruzeiro: confira as opções de Artur Jorge para o jogo pelo Brasileirão

O Cruzeiro fechou, na tarde desta sexta-feira (24), a preparação para enfrentar o Remo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Artur Jorge terá que promover mudanças em sua equipe.

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A Raposa terá três desfalques no time titular com as ausências de Lucas Silva, Fabrício Bruno e Matheus Pereira. Com isso alguns atletas podem ganhar uma chance neste sábado.

Matheus Henrique pode ganhar uma oportunidade no meio de campo, enquanto Japa pode aparecer mais a frente. Na zaga, a tendência é que Lucas Villalba volte a ser titular. No ataque, o técnico Artur Jorge poderá dar descanso a alguns atletas. Sendo assim, Wanderson e Sinisterra podem ganhar minutos.

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Uma dúvida grande para a partida é na posição de goleiro. Depois do empate em 2 a 2 com o Gioás, o técnico do Cruzeiro não definiu se Otávio seguirá como titular ou se Matheus Cunha reconquistará seu lugar no time titular.

Sendo assim, uma possível escalação do Cruzeiro vem com: Otávio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique, Gerson (Japa); Christian (Wanderson), Arroyo (Sinisterra), Kaio Jorge

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Artur Jorge, técnico do Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Remo x Cruzeiro

Remo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Remo chega para o duelo de uma boa vitória, pela Copa do Brasil, por 3 a 1, contra o Bahia, fora de casa. No Brasileirão, entretanto, a situação é mais complicada, já que a equipe venceu apenas um jogo no torneio. Para o duelo deste sábado, Léo Condé não terá seu principal atacante, Taliari. Poveda deve entrar no time titular.

Enquanto isso, o Cruzeiro vive uma sequência invicta e está confiante pela primeira vez na temporada. No entanto, neste sábado, Artur Jorge terá três desfalques de peso: Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Silva, suspensos. Além deles, Gerson está pendurado, e pode ser poupado, visto que o próximo jogo é o clássico contra o Atlético-MG.

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