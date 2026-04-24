Vini Jr marca em Real Madrid x Betis, e europeus reagem: 'Brilha no grande palco'
Equipes se enfrentam pela 32ª rodada de La Liga
O Real Madrid saiu na frente do placar no confronto contra o Real Betis, nesta sexta-feira (24), pela 32ª rodada de La Liga, e o atacante Vini Jr foi o responsável por balançar as redes para a equipe merengue.
O gol do brasileiro aconteceu no primeiro tempo do confronto. O cronômetro marcava 17 minutos, quando Vini Jr aproveitou um rebote em um chute de Federico Valverde para marcar.
Nas redes sociais, torcedores do Real Madrid e fãs do camisa 7 repercutiram o lance. O grande destaque foi a presença na área do brasileiro e a marca alcançada de 19 gols na temporada europeia.
Veja abaixo:
Tradução: "Vinícius Jr brilha no grande palco".
Tradução: "Gol do Vinícius Júnior! Que gol! Melhor jogador do mundo!".
Tradução: "Vinícius Jr marca para o Real Madrid e está 1 a 0".
Tradução: "Vini Jr 19 gols e 13 assistências. Assine esse cara no lugar do Leão".
Tradução: "Os chutes do Valverde são imparáveis, que jogador e belo gol de rebote para o Vini Jr".
Tradução: "19 gols e 13 assistiências".
