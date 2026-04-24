Vini Jr marca em Real Madrid x Betis, e europeus reagem: 'Brilha no grande palco'

Equipes se enfrentam pela 32ª rodada de La Liga

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/04/2026
17:23
Vini Jr marca gol pelo Real Madrid em partida contra o Real Betis pela La Liga (Foto: Cristina Quicler / AFP)
imagem cameraVini Jr marca gol pelo Real Madrid em partida contra o Real Betis pela La Liga (Foto: Cristina Quicler / AFP)
O Real Madrid saiu na frente do placar no confronto contra o Real Betis, nesta sexta-feira (24), pela 32ª rodada de La Liga, e o atacante Vini Jr foi o responsável por balançar as redes para a equipe merengue.

O gol do brasileiro aconteceu no primeiro tempo do confronto. O cronômetro marcava 17 minutos, quando Vini Jr aproveitou um rebote em um chute de Federico Valverde para marcar.

Nas redes sociais, torcedores do Real Madrid e fãs do camisa 7 repercutiram o lance. O grande destaque foi a presença na área do brasileiro e a marca alcançada de 19 gols na temporada europeia.

Veja abaixo:

Tradução: "Vinícius Jr brilha no grande palco".

Tradução: "Gol do Vinícius Júnior! Que gol! Melhor jogador do mundo!".

Tradução: "Vinícius Jr marca para o Real Madrid e está 1 a 0".

Tradução: "Vini Jr 19 gols e 13 assistências. Assine esse cara no lugar do Leão".

Tradução: "Os chutes do Valverde são imparáveis, que jogador e belo gol de rebote para o Vini Jr".

Tradução: "19 gols e 13 assistiências".

Com golaço de Vini Jr, o Real Madrid venceu o Alavés por La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Vini Jr comemora gol com companheiros de time no Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

