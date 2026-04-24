Bahia x Santos: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Bahia recebe o Santos na Arena Fonte Nova neste sábado (25) pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 e os adversários tentam reencontrar o caminho da vitória no campeonato após serem derrotados na última rodada.

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O Bahia vem de derrota para o Flamengo no último domingo por 2 a 0 no Maracanã, enquanto o Santos perdeu na Vila Belmiro para o Fluminense de virada por 3 a 2. Apesar das derrotas na última rodada, as equipes vivem fase diferentes no Brasileirão. O time mandante soma 20 pontos na quinta colocação, sete à frente do Peixe, que ocupa a 15ª colocação com 13 pontos.

O técnico Rogério Ceni não estará à disposição no banco de reservas por conta suspensão aplicada pelo STJD. O treinador ficou fora do duelo contra o Flamengo e cumpre o último jogo de suspensão neste sábado. O tribunal puniu o comandante tricolor por ter feito críticas à arbitragem após a derrota para o Palmeiras. O auxiliar Charles Hembert assumirá o posto na partida.

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O zagueiro David Duarte, que também foi punido pelo STJD, conseguiu efeito suspensivo para enfrentar o Rubro-Negro no Rio de Janeiro, mas está fora do confronto na Fonte Nova. Gabriel Xavier assume a titularidade. O tribunal reduziu a pena do defensor de quatro jogos para apenas um, o que permitirá o camisa 33 retornar na próxima rodada.

Do lado do Santos, Cuca também terá desfalques para a partida. O treinador não terá à disposição três dos principais nomes do elenco. Neymar seguirá o plano de contensão de carga está fora, enquanto o atacante Gabigol cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O goleiro Gabriel Brazão, que perdeu o pai na última semana, também foi preservado. William Arão também é desfalque e não vai para Salvador.

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Por outro lado, Cuca tem o retorno de Rony, que estava lesionado, e Lautaro Díaz, , que não foi relacionado para a partida da Copa do Brasil no meio de semana. O treinador também tem os reforços de jovens das categorias de base, como João Ananias, Mateus Xavier e João Pedro, integrados ao time profissional, assim como o goleiro Diógenes, que foi titular no meio de semana e segue no onze inicial neste sábado.

Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X BAHIA

Brasileirão - 13ª fase (ida)

📆 Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

📺 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Cuca)

Diógenes, Mayke, Luan Peres (João Ananias), Lucas Veríssimo e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva e Gabriel Bontempo; Barreal (Rony), Rollheiser e Thaciano.

BAHIA (Técnico: Charles Hembert)

Léo Vieira; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Willian José.