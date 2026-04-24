Corinthians e Ferroviária estão escaladas para jogo do Brasileirão Feminino
Equipes se enfrentam às 21h, na Fazendinha
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O Corinthians recebe a Ferroviária nesta sexta-feira (24), às 21h (horário de Brasília) pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino, na Fazendinha. O jogo terá transmissão exclusiva do Sportv.
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A treinadora Emily Lima promoveu mudanças na equipe, mas manteve peças de confiança, como Letícia Monteiro, Gabi Zanotti e Andressa Alves. O time vem a campo com Nicole; Ivana Fuso, Erika, Thaís Ferreira e Juliete; Day Rodríguez, Andressa Alves e Letícia Monteiro; Jaqueline, Vic Albuquerque e Gabi Zanotti.
A Ferroviária, comandada por Léo Mendes, vem com força máxima para a partida. O time titular conta com: Luciana; Camila, Andressa e Grazy; Nicoly, Maressa, Kati e Micaelly; Sissi, Vendito e Julia Beatriz.
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AUSÊNCIAS DO CORINTHIANS
- Agustina - transição após lesão muscular na perna esquerda
- Ana Vitória - sequência no protocolo de concussão
- Duda Sampaio - controle por desconforto muscular na região posterior da coxa esquerda
- Juliana Passari - transição após lesão muscular na coxa direita
- Thais Regina - transição após fratura na fíbula esquerda
AUSÊNCIAS DA FERROVIÁRIA
- Luana - LCA (transição)
- Fogaça - LCA
- Seteco - LCA
- Rhaissa - Luxação patelar (transição)
- Amanda Coimbra - transição
- Fátima Dutra - desconforto muscular
- Naná - transição
- Kédima - desconforto no tornozelo
CORINTHIANS X FERROVIÁRIA - ONDE ASSISTIR
- Brasileirão Feminino - 8ª rodada
- Local: Estádio Alfredo Schürig (Fazendinha), São Paulo (SP)
- Data e horário: sexta-feira, 24 de agosto, às 21h (de Brasília)
- Onde assistir: Sportv (canal fechado)
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
CORINTHIANS: Nicole; Ivana Fuso, Erika, Thaís Ferreira e Juliete; Day Rodríguez, Andressa Alves e Letícia Monteiro; Jaqueline, Vic Albuquerque e Gabi Zanotti. Técnica: Emily Lima.
FERROVIÁRIA: Luciana; Camila, Andressa e Grazy; Nicoly, Maressa, Kati e Micaelly; Sissi, Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.
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