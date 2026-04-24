O Corinthians recebe a Ferroviária nesta sexta-feira (24), às 21h (horário de Brasília) pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino, na Fazendinha. O jogo terá transmissão exclusiva do Sportv.

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A treinadora Emily Lima promoveu mudanças na equipe, mas manteve peças de confiança, como Letícia Monteiro, Gabi Zanotti e Andressa Alves. O time vem a campo com Nicole; Ivana Fuso, Erika, Thaís Ferreira e Juliete; Day Rodríguez, Andressa Alves e Letícia Monteiro; Jaqueline, Vic Albuquerque e Gabi Zanotti.

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A Ferroviária, comandada por Léo Mendes, vem com força máxima para a partida. O time titular conta com: Luciana; Camila, Andressa e Grazy; Nicoly, Maressa, Kati e Micaelly; Sissi, Vendito e Julia Beatriz.

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AUSÊNCIAS DO CORINTHIANS

Agustina - transição após lesão muscular na perna esquerda Ana Vitória - sequência no protocolo de concussão Duda Sampaio - controle por desconforto muscular na região posterior da coxa esquerda Juliana Passari - transição após lesão muscular na coxa direita Thais Regina - transição após fratura na fíbula esquerda

AUSÊNCIAS DA FERROVIÁRIA

Luana - LCA (transição)

Fogaça - LCA

Seteco - LCA

Rhaissa - Luxação patelar (transição)

Amanda Coimbra - transição

Fátima Dutra - desconforto muscular

Naná - transição

Kédima - desconforto no tornozelo

CORINTHIANS X FERROVIÁRIA - ONDE ASSISTIR

Brasileirão Feminino - 8ª rodada

Local: Estádio Alfredo Schürig (Fazendinha), São Paulo (SP)

Data e horário: sexta-feira, 24 de agosto, às 21h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv (canal fechado)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

CORINTHIANS: Nicole; Ivana Fuso, Erika, Thaís Ferreira e Juliete; Day Rodríguez, Andressa Alves e Letícia Monteiro; Jaqueline, Vic Albuquerque e Gabi Zanotti. Técnica: Emily Lima.

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FERROVIÁRIA: Luciana; Camila, Andressa e Grazy; Nicoly, Maressa, Kati e Micaelly; Sissi, Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.