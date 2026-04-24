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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians e Ferroviária estão escaladas para jogo do Brasileirão Feminino

Equipes se enfrentam às 21h, na Fazendinha

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 24/04/2026
20:12
Ferroviária e Corinthians duelam pelo Brasileirão Feminino.
imagem cameraFerroviária e Corinthians fizeram jogo acirrado pelo Brasileirão Feminino.
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O Corinthians recebe a Ferroviária nesta sexta-feira (24), às 21h (horário de Brasília) pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino, na Fazendinha. O jogo terá transmissão exclusiva do Sportv.

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A treinadora Emily Lima promoveu mudanças na equipe, mas manteve peças de confiança, como Letícia Monteiro, Gabi Zanotti e Andressa Alves. O time vem a campo com Nicole; Ivana Fuso, Erika, Thaís Ferreira e Juliete; Day Rodríguez, Andressa Alves e Letícia Monteiro; Jaqueline, Vic Albuquerque e Gabi Zanotti.

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A Ferroviária, comandada por Léo Mendes, vem com força máxima para a partida. O time titular conta com: Luciana; Camila, Andressa e Grazy; Nicoly, Maressa, Kati e Micaelly; Sissi, Vendito e Julia Beatriz.

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AUSÊNCIAS DO CORINTHIANS

  1. Agustina - transição após lesão muscular na perna esquerda
  2. Ana Vitória - sequência no protocolo de concussão
  3. Duda Sampaio - controle por desconforto muscular na região posterior da coxa esquerda
  4. Juliana Passari - transição após lesão muscular na coxa direita
  5. Thais Regina - transição após fratura na fíbula esquerda

AUSÊNCIAS DA FERROVIÁRIA

  • Luana - LCA (transição)
  • Fogaça - LCA
  • Seteco - LCA
  • Rhaissa - Luxação patelar (transição)
  • Amanda Coimbra - transição
  • Fátima Dutra - desconforto muscular
  • Naná - transição
  • Kédima - desconforto no tornozelo

CORINTHIANS X FERROVIÁRIA - ONDE ASSISTIR

  • Brasileirão Feminino - 8ª rodada
  • Local: Estádio Alfredo Schürig (Fazendinha), São Paulo (SP)
  • Data e horário: sexta-feira, 24 de agosto, às 21h (de Brasília)
  • Onde assistir: Sportv (canal fechado)

ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

CORINTHIANS: Nicole; Ivana Fuso, Erika, Thaís Ferreira e Juliete; Day Rodríguez, Andressa Alves e Letícia Monteiro; Jaqueline, Vic Albuquerque e Gabi Zanotti. Técnica: Emily Lima.

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FERROVIÁRIA: Luciana; Camila, Andressa e Grazy; Nicoly, Maressa, Kati e Micaelly; Sissi, Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.

Thaís Ferreira, Vic Albuquerque e Ana Vitória comemoram gol do Corinthians. (Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
Partida entre Corinthians x Red Bull Bragantino, realizado esta noite no Parque São Jorge, jogo válido pelo Brasileirão Feminino 2026. São Paulo / SP / Brasil - 03/04/2026. Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

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