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Infantino abre o jogo sobre presença de Trump na final da Copa: 'Todo tempo'

Presidente dos Estados Unidos estará presente na final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 16:06
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Donald Trump e Gianni Infantino apertam as mãos
Donald Trump e Gianni Infantino se encontraram em reunião de força-tarefa para torneios nos Estados Unidos (Foto: Divulgação / FIfa)

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou nesta terça-feira (23) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá à final da Copa do Mundo de 2026. A decisão do torneio está agendada para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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    Em entrevista concedida à emissora norte-americana "Fox News", o dirigente da entidade máxima do futebol informou que o presidente dos Estados Unidos participará do protocolo oficial de premiação. Infantino também aproveitou a oportunidade para ressaltar a proximidade e o diálogo constante mantido entre a federação internacional e o governo do país anfitrião.

    — Nós estaremos juntos com o presidente (Trump), aproveitando a final e entregaremos, juntos, a taça ao campeão. Claro, estamos juntos a todo tempo — revelou o presidente da Fifa.

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    Donald Trump e Gianni Infantino em evento para discutir a Copa do Mundo
    Donald Trump e Gianni Infantino em evento para discutir a Copa do Mundo (Foto: Jim Watson/AFP)

    Histórico de participações em eventos da entidade

    O envolvimento do mandatário norte-americano em decisões de torneios da Fifa não se restringe ao Mundial de seleções. No ano de 2025, Trump acompanhou presencialmente a final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, disputada entre Paris Saint-Germain e Chelsea, oportunidade na qual realizou a entrega do troféu aos atletas do clube inglês após o encerramento da partida.

    o protocolo de premiações da Fifa determina que as autoridades políticas se retirem logo após passarem a taça para o capitão da equipe campeã, mas o presidente norte-americano Donald Trump quebrou esse rito na final da Copa do Mundo de Clubes de 2025, no mesmo MetLife Stadium, ao permanecer fixo no centro do pódio após entregar o troféu para Reece James, do Chelsea.

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    No instante em que os jogadores iniciaram a festa, o chefe de Estado acabou cercado pela vibração do elenco e acabou "engolido" pela comemoração dos atletas, o que obrigou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a intervir rapidamente para tirá-lo daquela saia justa, conduzindo-o de forma sutil para trás do grupo de jogadores e liberando o espaço central para os registros fotográficos da conquista do clube inglês.

    Chelsea venceu o PSG e conquistou o Mundial de Clubes
    Chelsea venceu o PSG e conquistou o Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

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