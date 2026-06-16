Infantino visita vestiário do Irã e ouve críticas sobre dificuldades na Copa do Mundo Treinador e jogadores reclamam de restrições enfrentadas pela delegação durante a Copa do Mundo

Após a estreia do Irã na Copa do Mundo, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, esteve no vestiário da seleção asiática e ouviu reclamações sobre as dificuldades enfrentadas pela delegação durante o torneio. O encontro ocorreu depois do empate por 2 a 2 com a Nova Zelândia, em Los Angeles.

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Segundo relatos divulgados pela imprensa internacional, Infantino conversou com jogadores e membros da comissão técnica em um gesto de apoio diante dos problemas enfrentados pela equipe desde sua chegada à América do Norte. A participação iraniana tem sido cercada por obstáculos logísticos e diplomáticos relacionados ao cenário político envolvendo Irã e Estados Unidos.

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Irã fica no empate com a Noza Zelândia na estreia da Copa do Mundo. (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

O Irã foi prejudicado na Copa do Mundo?

Durante a conversa, o técnico Amir Ghalenoei fez um desabafo e afirmou que a seleção tem sido prejudicada pelas restrições impostas ao grupo. O treinador classificou a situação como uma injustiça e criticou as dificuldades enfrentadas pela delegação na preparação para a competição.

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Entre os episódios relatados estão limitações de deslocamento, necessidade de permanecer baseada em território mexicano e problemas envolvendo integrantes da comitiva iraniana em aeroportos. De acordo com informações divulgadas nos últimos dias, o capitão da equipe e um membro da comissão técnica chegaram a ser retidos durante procedimentos migratórios.

A principal estrela do elenco, Mehdi Taremi, também se manifestou após a partida. O atacante afirmou que a situação vivida pelo grupo tem dificultado o trabalho da seleção e pediu maior apoio da Fifa para minimizar os impactos das restrições durante o Mundial.

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Antes mesmo do início da Copa, a presença do Irã no torneio gerava discussões em razão do contexto geopolítico envolvendo o país. Nos últimos meses, Infantino chegou a tratar publicamente do tema e garantiu que a seleção iraniana participaria normalmente da competição.

Apesar do clima de tensão nos bastidores, o Irã somou um ponto na primeira rodada do Grupo G e segue vivo na disputa por uma vaga na fase eliminatória da Copa do Mundo.

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