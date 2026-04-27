Fala de atacante do Flamengo sobre Leonardo Jardim repercute: 'Ficou claro'

O Flamengo goleou o Atlético-MG por 4 a 0, na noite deste domingo (26), em jogo válido pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro contou com grande atuação de Samuel Lino, e uma declaração do jogador depois da partida viralizou nas redes sociais.

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Com duas assistências, para Pedro e Gonzalo Plata, Samuel Lino "abriu os caminhos" para a goleada do Flamengo na Arena MRV. Depois do duelo, o atacante rasgou elogios ao técnico Leonardo Jardim.

- As informações que ele passa para a gente são bem simples. Ele não gosta de encher nossa cabeça com informações. A gente tenta trabalhar nas vulnerabilidades dos adversários. A união do grupo, a conexão que a gente tem entre os jogadores e tudo que o Leonardo veio trazendo com a sua experiência, veio ajudando muito mais o nosso pré-jogo para deixar as coisas mais simples e leves - declarou Samuel Lino depois da vitória do Flamengo.

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➡️Rivais reagem ao momento de Samuel Lino no Flamengo: 'Principalmente'

Nas redes sociais, a fala do atacante rapidamente viralizou, e muitos torcedores apontaram uma "indireta" para Filipe Luís, ex-técnico do Flamengo. Veja abaixo:

Samuel Lino comemora gol do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja repercussão da declaração de Samuel Lino

Como foi a vitória do Flamengo

Pedro abriu o placar para o Flamengo logo aos oito minutos, aproveitando cruzamento rasteiro de Samuel Lino e bobeada de Vitor Hugo na marcação. Aos 31, foi a vez de Gonzalo Plata receber do camisa 16 e arrancar da direita para o meio. O equatoriano superou três marcadores antes de bater colocado da entrada da área e acertar o cantinho de Éverson para fazer 2 a 0 Flamengo.

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Pedro saiu da área para ajudar na marcação e acionou Plata, que deixou de calcanhar para Varela na lateral direita. O uruguaio cruzou de primeira e encontrou o compatriota Arrascaeta, que subiu sozinho para cabecear e fazer o terceiro gol dos visitantes.

Com a grande vantagem, o Flamengo baixou o ritmo no segundo tempo, e o Atlético passou a dominar as ações ofensivas, com destaque para a entrada de Alan Minda. Cuello recebeu do equatoriano dentro da área e assustou logo aos 10 minutos. Já aos 19, foi a vez do próprio Minda bater no gol e obrigar Rossi a fazer um milagre.

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Apesar das chances criadas pelo Galo, a noite era mesmo rubro-negra. Aos 38, Luiz Araújo recebeu dentro da área e tocou para Evertton Araújo, que foi ao fundo, e rolou para Pedro transformar a vitória em goleada. Em campo, o assistente apontou impedimento, mas o VAR corrigiu a marcação.