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Quem são Alanis Morissete e Michael Bublé, artistas da abertura da Copa no Canadá?

Cantores são canadenses

PorLance!São Paulo (SP)
12/06/2026 14:30
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Cerimônia de abertura da Copa no Canadá (Foto: Reprodução/Instagram/@michaelbuble)
Cerimônia de abertura da Copa no Canadá (Foto: Reprodução/Instagram/@michaelbuble)

A Copa do Mundo de 2026 começou na última quinta-feira (11), com a vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, no Estádio Azteca. Nesta sexta-feira (12), Canadá e Estados Unidos recebem suas cerimônias de abertura e primeiros jogos da competição.

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    Na abertura da seleção canadense de futebol, antes da partida entre Canadá e Bósnia Herzegovina, às 16h (de Brasília), alguns artistas irão se apresentar. Entre eles estão Alanis Morissete, cantora e compositora famosa no país, natural de Ottawa, no Canadá.

    Junto com ela, se apresenta Michael Bublé, também compositor e cantor canadense, que já venceu o Grammy, maior premiação da música no mundo, quatro vezes.

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    Cerimônia de abertura da Copa no Canadá (Foto: Reprodução/Instagram/@michaelbuble)

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    Confira os horários das cerimônias desta sexta-feira (12) e onde assistir:

    Cerimônia de abertura do Canadá

    📆 Data: sexta-feira, 12 de junho de 2026
    🕒 Horário: 14h30 (de Brasília)
    📍 Local: BMO Field, em Toronto (CAN)
    👁️ Onde assistir: CazéTV

    🎤 Atrações confirmadas: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

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    ⚽ Jogo de abertura:
    16h – Canadá x Bósnia e Herzegovina – CazéTV

    Cerimônia de abertura dos Estados Unidos

    📆 Data: sexta-feira, 12 de junho de 2026
    🕒 Horário: 20h30 (de Brasília)
    📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)
    👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, Sportv, N Sports, SBT e CazéTV

    🎤 Atrações confirmadas: Anitta, Katy Perry, Future, Lisa, Rema e Tyla.

    ⚽ Jogo de abertura:
    22h – Estados Unidos x Paraguai – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

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