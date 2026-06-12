Quem são Alanis Morissete e Michael Bublé, artistas da abertura da Copa no Canadá?
Cantores são canadenses
A Copa do Mundo de 2026 começou na última quinta-feira (11), com a vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, no Estádio Azteca. Nesta sexta-feira (12), Canadá e Estados Unidos recebem suas cerimônias de abertura e primeiros jogos da competição.
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Na abertura da seleção canadense de futebol, antes da partida entre Canadá e Bósnia Herzegovina, às 16h (de Brasília), alguns artistas irão se apresentar. Entre eles estão Alanis Morissete, cantora e compositora famosa no país, natural de Ottawa, no Canadá.
Junto com ela, se apresenta Michael Bublé, também compositor e cantor canadense, que já venceu o Grammy, maior premiação da música no mundo, quatro vezes.
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Confira os horários das cerimônias desta sexta-feira (12) e onde assistir:
Cerimônia de abertura do Canadá
📆 Data: sexta-feira, 12 de junho de 2026
🕒 Horário: 14h30 (de Brasília)
📍 Local: BMO Field, em Toronto (CAN)
👁️ Onde assistir: CazéTV
🎤 Atrações confirmadas: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.
⚽ Jogo de abertura:
16h – Canadá x Bósnia e Herzegovina – CazéTV
Cerimônia de abertura dos Estados Unidos
📆 Data: sexta-feira, 12 de junho de 2026
🕒 Horário: 20h30 (de Brasília)
📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)
👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, Sportv, N Sports, SBT e CazéTV
🎤 Atrações confirmadas: Anitta, Katy Perry, Future, Lisa, Rema e Tyla.
⚽ Jogo de abertura:
22h – Estados Unidos x Paraguai – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
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