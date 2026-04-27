Flamengo de Leonardo Jardim supera melhor sequência de Filipe Luís no clube

O Flamengo chegou sete vitórias consecutivas com a goleada por 4 a 0 sobre o Atlético-MG no último domingo (26), na Arena MRV, em duelo válido pela 13ª rodada do Brasileirão. O momento marca o bom início do trabalho de Leonardo Jardim no clube e já supera a melhor sequência da equipe sob o comando do antecessor Filipe Luís.

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➡️ Jardim destaca efetividade do Flamengo em goleada sobre o Atlético-MG: 'Minha ideia'

No período, entre Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, o Rubro-Negro venceu Santos, Crusco, Fluminense, Independiente Medellín, Bahia, Vitória e Atlético-MG. O time marcou 19 gols e sofreu apenas quatro no recorte de sete triunfos.

Na entrevista coletiva após a goleada sobre o Galo, Leonardo Jardim valorizou não só os resultados, mas o desempenho do Flamengo mesmo com pouco tempo de trabalho. O treinador afirmou estar focado em conquistar títulos no fim da temporada.

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— Para mim, o importante é a atuação da equipe, é a equipe que a gente propõe, a atitude que os jogadores têm com os adversários, no respeito aos times defensivos e também no respeito aquilo que são as nossas ideias. E jogar todos os jogos de forma a sair vencedor. Foi isso que fizemos. Depois, os resultados positivos e a sequência do trabalho… no futebol não existe troféus individuais, existem troféus coletivos. É para isso que trabalhamos e é nisso que estou focado.

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Sequência supera melhor momento do Flamengo com Filipe Luís

Com a sequência de sete vitórias, Leonardo Jardim conseguiu um feito que Filipe Luís, técnico antecessor ao português, não alcançou no comando do Flamengo. Em 101 jogos à frente do time principal do Rubro-Negro, o ex-lateral-esquerdo conseguiu no máximo seis vitórias consecutivas, em três oportunidades diferentes.

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O Mais Querido não somava sete vitórias seguidas desde 2024, ainda sob o comando de Tite, entre fevereiro e março pelo Campeonato Carioca daquele ano. Em 2019, Jorge Jesus comandou o Flamengo em sequência de oito vitórias no Campeonato Brasileiro, contra Grêmio, Vasco, Ceará, Palmeiras, Avaí, Santos, Cruzeiro e Internacional.

Com Leonardo Jardim, o Rubro-Negro terá a missão de igualar a marca de "JJ" na próxima quarta-feira (26). A equipe enfrenta o Estudiantes em La Plata (ARG), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Leonardo Jardim comemora gol de Pedro em duelo entre Flamengo e Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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