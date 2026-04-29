Goleiro do São Paulo viraliza com gesto e web compara: 'Michael Jackson'

Millonarios e São Paulo ficaram somente no empate sem gols pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida aconteceu nesta terça-feira (28), em Bogotá. A partida não teve muitos lances importantes, no entanto, uma cena engraçada ocorreu no fim do jogo. O goleiro Coronel, fez um gesto considerado "bizarro" por parte da torcida, e internautas não perdoaram.

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Reação da web com goleiro do São Paulo

Resumo do jogo

Texto de Izabella Giannola

No primeiro tempo, o São Paulo dominou os minutos iniciais da partida. Aos 19, criou a primeira chance mais perigosa com André Silva, mas Sarabia afastou em cima da linha. O Tricolor conseguia controlar as ações diante do Millonarios, porém ainda faltava maior aproximação no meio-campo.

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Aos 31 minutos do primeiro tempo, o Millonarios levou perigo com Llinás. Após cruzamento de David Silva na pequena área, o zagueiro subiu mais que a marcação do São Paulo, mas a bola tirou tinta do travessão. No final da primeira etapa, o São Paulo ainda dava ritmo ao confronto, porém viu um crescimento na pressão do time colombiano.

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A etapa final começou com um pouco mais de vantagem para o Millonarios. Logo nos primeiros minutos, criou duas finalizações perigosas. Aos 21 minutos, Bobadilla ficou muito perto de marcar. Tapia aplicou uma meia-lua na marcação, avançou e cruzou para a área. Novoa cortou e, por pouco, a bola não sobrou limpa para o meia finalizar.

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O Tricolor manteve a bola no pé. Nos acréscimos, Carlos Coronel fez uma baita defesa, em uma finalização muito perigosa do Millonarios. O jogo terminou sem gols, mas com o time de Roger Machado seguro na liderança.