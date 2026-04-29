Coronel aproveita chance e se destaca em estreia pelo São Paulo

No empate sem gols entre São Paulo e Millonarios, o destaque não ficou para o resultado ou para a atuação discreta do elenco, mas para a estreia de Carlos Coronel.

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Em um time alternativo, a presença do goleiro entre os titulares foi a principal novidade. Após cinco meses sem entrar em campo, o reforço, contratado no fim do ano passado depois de passagem pela MLS, finalmente teve sua primeira oportunidade com a camisa tricolor.

A atuação foi segura e rendeu elogios de Roger Machado. A escolha pelo goleiro passou pela necessidade de preservar Rafael e outros titulares, que sequer viajaram com a delegação para Bogotá.

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Foi uma estreia tranquila, sem grandes sustos. Nas poucas vezes em que foi exigido, Coronel respondeu bem e mostrou segurança. Também soube administrar o ritmo do jogo quando necessário. Um dos principais lances da partida, inclusive, teve sua participação: já nos acréscimos do segundo tempo, Angulo finalizou com perigo, mas o goleiro fez a defesa sem dificuldades.

- A conversa com o Coronel e com o Rafael é sempre muito tranquila. Eu frisei para todos que foram relacionados e entraram em campo que teriam confiança e oportunidade, principalmente aqueles que vêm treinando bem e se destacando. A entrada do Coronel foi uma chance de crescimento. Se não oportunizarmos, fica difícil que ele atue. Ele fez uma grande estreia, ainda mais em um contexto de altitude, que é sempre complicado - elogiou Roger Machado.

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(Foto: Rubens Chiri/ São Paulo FC)

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Como foi o empate do São Paulo?

Millonarios e São Paulo empataram sem gols pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rolou nesta terça-eira (28), em Bogotá. O Tricolor foi a campo com um time totalmente alternativo, mas não saiu do 0 a 0.

O Tricolor segue líder na tabela, com sete pontos somados. O time colombiano está em terceiro, com quatro.

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