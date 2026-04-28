São Paulo e Millonarios empatam sem gols pela Sul-Americana; dê suas notas

Millonarios e São Paulo empataram sem gols pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rolou nesta terça-eira (28), em Bogotá. O Tricolor foi a campo com um time totalmente alternativo, mas não saiu do 0 a 0.

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O Tricolor segue líder na tabela, com sete pontos somados. O time colombiano está em terceiro, com quatro.

Primeiro tempo

O São Paulo dominou os minutos iniciais da partida. Aos 19, criou a primeira chance mais perigosa com André Silva, mas Sarabia afastou em cima da linha. O Tricolor conseguia controlar as ações diante do Millonarios, porém ainda faltava maior aproximação no meio-campo.

Aos 31 minutos do primeiro tempo, o Millonarios levou perigo com Llinás. Após cruzamento de David Silva na pequena área, o zagueiro subiu mais que a marcação do São Paulo, mas a bola tirou tinta do travessão. No final da primeira etapa, o São Paulo ainda dava ritmo ao confronto, porém viu um crescimento na pressão do time colombiano.

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Segundo tempo

A etapa final começou com um pouco mais de vantagem para o Millonarios. Logo nos primeiros minutos, criou duas finalizações perigosas. Aos 21 minutos, Bobadilla ficou muito perto de marcar. Tapia aplicou uma meia-lua na marcação, avançou e cruzou para a área. Novoa cortou e, por pouco, a bola não sobrou limpa para o meia finalizar.

O Tricolor manteve a bola no pé. Nos acréscimos, Carlos Coronel fez uma baita defesa, em uma finalização muito perigosa do Millonarios. O jogo terminou sem gols, mas com o time de Roger Machado seguro na liderança.

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São Paulo e Millonarios empataram em 0 a 0 na Sul-Americana (Foto: Luis Acosta/AFP)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Nos acréscimos, Carlos Coronel salvou após uma finalização muito perigosa de Angulo. Foi um dos lances que mais chamaram atenção na partida.

Deu aula 🏅

Damián Bobadilla, de olho em uma possível convocação para a Copa do Mundo, tem se destacado nos últimos jogos. O meia entrou no segundo tempo e contribuiu para dar mais consistência ao meio-campo, além de arriscar algumas finalizações perigosas. Quem chegava para tentar definir era justamente o paraguaio. Tem sido um dos nomes mais regulares.

Ficou abaixo 📉

O meio de campo do São Paulo como um todo. Faltou aproximação no meio-campo, especialmente na conexão entre jogadores como Gonzalo Tapia e Luan, o que dificultou a fluidez das jogadas e a criação de chances mais perigosas.

Ei, juiz! 📣

Somente no primeiro tempo, o árbitro distribuiu três cartões amarelos, todos para o São Paulo. No entanto, alguns lances evidenciaram um critério inconsistente, como na entrada em Djhordney, em que, além da decisão mais branda, a equipe médica do Tricolor sequer foi autorizada a entrar em campo. Ao longo da partida, a arbitragem chamou atenção justamente pela falta de padrão nas marcações. Um dos cartões mais contestados foi aplicado a Carlos Coronel, pouco antes do intervalo, sob a justificativa de "cera".

(Foto: Luis ACOSTA / AFP)

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✅ Ficha técnica

MILLONARIOS 🆚 SÃO PAULO

Copa Sul-Americana - 3ª Rodada

📆 Data e horário: Terça-feira, dia 28 de abril de 2026, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio El Campín, em Bogotá (COL)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: André Silva, Nícolas, Coronel (SPFC)

🟥 Cartões vermelhos: -

MILLONARIOS (Técnico: Fábian Bustos)

De Amores; Sarabia, Llinás, Arias e Valencia; Mateo García e Ureña; Quintero e David Silva (Quintero); Leonardo Castro (Angulo) e Contreras.

SÃO PAULO (Técnico: Roger Machado)

Carlos Coronel; Cedric, Alan Franco, Dória, Sabino e Nicolas; Luan (Negrucci), Djhordney (Bobadilla) e Cauly (Lucca); Tapia e André Silva (Ferreirinha).

🟨 Arbitragem

🗣️Arbitragem: Juan Benítez (PAR)

🚩Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Jose Cuevas (PAR)

📟 VAR: Ulises Mereles (PAR)

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