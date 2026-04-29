Roger Machado detalha planos para Ryan Francisco e Paulinho no São Paulo

Roger Machado enfrentou o Millonarios com novidades na lista de convocados. A ideia do treinador do São Paulo era utilizar uma formação mais alternativa na Copa Sul-Americana, e uma das presenças que chamou atenção foi a de Paulinho no banco de reservas.

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Revelado em Cotia e tratado como uma das promessas do clube, o atacante começou a ser integrado ao elenco profissional no ano passado. Em janeiro, durante a final da Copinha, sofreu uma lesão no joelho. Após período de tratamento, foi reintegrado no CT da Barra Funda e agora passa a ficar disponível para ganhar mais minutagem.

O jogador foi tema da coletiva após o empate desta terça-feira, 28. Além dele, Ryan Francisco também foi citado. O jovem passou por cirurgia após romper o ligamento cruzado do joelho no ano passado e, já recuperado, vem atuando na base para retomar ritmo antes de voltar ao profissional. Roger detalhou o plano de utilização para ambos.

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- Paulinho é centroavante, assim como o Ryan. São jogadores com vocação para o gol. O Ryan está voltando de um processo de lesão e vem sendo aproveitado na base para ganhar minutagem. O período parado foi longo. O Paulinho ficou menos tempo fora, então está mais integrado. O dia a dia é que vai me orientar, observo muito o que cada um pode oferecer nos treinamentos - explicou.

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Ryan se lesionou ano passado (Foto: Divulgação / São Paulo FC)

Como foi o empate do São Paulo?

Millonarios e São Paulo empataram sem gols pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rolou nesta terça-eira (28), em Bogotá. O Tricolor foi a campo com um time totalmente alternativo, mas não saiu do 0 a 0.

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O Tricolor segue líder na tabela, com sete pontos somados. O time colombiano está em terceiro, com quatro.

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