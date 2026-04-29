Roger Machado explica escolhas e formação no empate do São Paulo com o Millonarios

O técnico do São Paulo, Roger Machado, abriu o jogo sobre suas escolhas e sobre a formação utilizada nesta terça-feira (28), no empate sem gols com o Millonarios, pela Copa Sul-Americana. O treinador tricolor foi a campo com uma equipe totalmente alternativa, pensando em preservar jogadores.

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Durante coletiva de imprensa, Roger destacou que mesmo com o empate, entende o resultado como algo positivo - destacando também a altitude e outros fatores. O jogo aconteceu em Bogotá.

- Fiz testes não pensando apenas na evolução da nossa equipe, mas também em adaptar o time ao que iríamos enfrentar: um ambiente de altitude e atmosfera de competição sul-americana. Sabia que o adversário utilizaria muito as bolas aéreas e os cruzamentos, é o time que mais cruza no Campeonato Colombiano, então quis trabalhar as reversões. A ideia da linha de três era estarmos protegidos quando o adversário levasse a bola para a nossa área. No primeiro tempo, a proposta era ter dois atacantes à frente, André e Tapia, para acessar as costas da defesa adversária. Acho que o Tapia se movimentou bastante e participou do coletivo, mas no segundo tempo o adversário teve mais controle, passou a inverter mais bolas e cruzar. Coloquei jogadores rápidos para contra-atacar e marcar a primeira fase com atletas de beirada. Faltou um pouco de encaixe e calma. Com a falta de oxigênio, acabamos tomando decisões equivocadas, mas, quando se somam pontos nesse contexto, é preciso valorizar - explicou Roger Machado.

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Roger Machado falou sobre escalação alternativa (Foto: Luis Acosta / AFP)

O técnico tricolor também falou sobre a formação. Para este confronto, foi a campo utilizando três zagueiros.

- A gente faz um planejamento prévio, mas trabalha jogo a jogo. A ideia era dar oportunidade para quem vinha com menos minutos, rodar o elenco e colocar uma equipe mais fresca e descansada. A utilização dos três zagueiros também é um hábito do São Paulo, o time se sente confortável atuando dessa forma - esclareceu.

Agora, o São Paulo volta a olhar para o Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe enfrenta o Bahia, em Bragança Paulista.

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Como foi o empate do São Paulo?

Millonarios e São Paulo empataram sem gols pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rolou nesta terça-eira (28), em Bogotá. O Tricolor foi a campo com um time totalmente alternativo, mas não saiu do 0 a 0.

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O Tricolor segue líder na tabela, com sete pontos somados. O time colombiano está em terceiro, com quatro.

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