Estudiantes x Flamengo: IA crava gol de ídolo e virada na Libertadores

Estudiantes e Flamengo se encontram em La Plata nesta quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), para duelo válido pela Copa Libertadores. Em pesquisa com a inteligência artificial Chat GPT, o Lance! questionou o placar e os autores dos gols neste confronto.

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Flamengo e Estudiantes disputam pelo primeiro lugar no Grupo A (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

ChatGPT indica virada do Flamengo pra cima do Estudiantes

"O confronto tende a ser com leve favoritismo brasileiro pelo momento. O time carioca chega embalado, com 100% na Libertadores e uma sequência forte na temporada, enquanto os argentinos fazem campanha sólida e costumam crescer muito em casa."

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"Minha previsão é de um jogo intenso, com o Estudiantes apostando em transições rápidas e o Flamengo controlando mais a posse e criando as melhores chances, cenário que costuma gerar partidas abertas e com gols para os dois lados."

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"Diante disso, eu vejo um placar de Estudiantes 1 x 2 Flamengo. O time argentino deve sair na frente, possivelmente com Facundo Farías, aproveitando o fator casa e algum erro defensivo, mas o Flamengo tem mais repertório ofensivo para reagir: Pedro deve marcar, mantendo a boa fase, e Arrascaeta aparece como nome decisivo no gol da virada. A tendência é de um duelo decidido nos detalhes, com pressão do Estudiantes em La Plata, mas o Flamengo sendo mais eficiente nas chances e saindo com um resultado importante na briga pela liderança do grupo."

Histórico do confronto

O histórico entre Flamengo e Estudiantes é curto, mas marcado por equilíbrio e um longo intervalo entre os encontros. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 10 vezes em competições oficiais, com vantagem do Rubro-Negro, que soma quatro vitórias, contra duas dos argentinos, além de quatro empates.

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Os primeiros duelos aconteceram entre o fim dos anos 80 e o início dos anos 90, pela antiga Supercopa Libertadores, período em que o Flamengo levou a melhor na maioria dos confrontos. Após mais de três décadas sem se cruzarem, os clubes voltaram a se enfrentar apenas recentemente, nas quartas de final da Copa Libertadores de 2025. Na ocasião, o time carioca venceu o jogo de ida no Maracanã por 2 a 1, enquanto o Estudiantes respondeu na Argentina com triunfo por 1 a 0, reforçando o equilíbrio que marca o retrospecto geral do confronto.

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