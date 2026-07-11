logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Gol perdido da Suíça contra a Argentina viraliza: 'Inacreditável'

Duelo está empatado por 1 a 1 até aqui

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 23:39
Favorite o Lance! no Google
Argentina x Suíça pela Copa do Mundo de 2026
Argentina x Suíça pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Dan Ndoye viveu minutos de altos e baixos pela Suíça contra a Argentina, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O atacante virou assunto nas redes sociais após desperdiçar uma grande chance no segundo tempo, mas depois se redimiu ao marcar o gol de empate suíço.

  • Neymar se lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Neymar é flagrado em torneio de Poker após eliminação na Copa; veja vídeo

    Fora de Campo
    Há 14 minutos
  • Messi falando com o árbitro durante Argentina e Suíça

    Possível pênalti em Argentina x Suíça gera revolta: ‘Se fosse o Messi’

    Copa do Mundo 2026
    Há 49 minutos
  • Erling Haaland cabisbaixo após eliminação da Noruega para a Inglaterra na Copa do Mundo

    Pai de Haaland debocha de classificação da Inglaterra sobre a Noruega

    Fora de Campo
    Há 1 hora

    • No lance perdido, Embolo deu ótimo passe para Ndoye, que recebeu em boa condição dentro da área e tinha tudo para finalizar. O atacante, no entanto, demorou para concluir a jogada e acabou travado pela defesa argentina, desperdiçando uma das melhores oportunidades da Suíça na partida.

    continua após a publicidade

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Pouco depois, porém, Ndoye voltou a aparecer de forma decisiva e balançou as redes para deixar tudo igual. Até aqui, Argentina e Suíça vão empatando por 1 a 1. Mac Allister abriu o placar para os argentinos, enquanto Ndoye marcou o gol suíço.

    Nas redes sociais, torcedores repercutiram o lance perdido pelo atacante em Suíça x Argentina. Veja abaixo as reações:

  • Neymar se lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Neymar é flagrado em torneio de Poker após eliminação na Copa; veja vídeo

    Fora de Campo
    Há 14 minutos
  • Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre a Noruega na Copa do Mundo

    Inglaterra promete prêmio milionário por título da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 27 minutos
  • Patrick Mahomes durante Argentina e Suíça neste sábado (11)

    Patrick Mahomes marca presença em Argentina x Suíça; confira

    Copa do Mundo 2026
    Há 32 minutos

    • Veja comentários sobre o gol perdido

    Onde assistir Argentina x Suíça

    Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado (11), às 22h (de Brasília), no Estádio Arrowhead, em Kansas City, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

    continua após a publicidade

    A Argentina chega embalada após uma campanha consistente no Mundial. Atual campeã da competição, a equipe liderou o Grupo J com 100% de aproveitamento e confirmou a classificação às quartas de final ao derrotar o Egito por 3 a 2 nas oitavas, em uma partida marcada por mais uma atuação decisiva de Lionel Messi. A equipe comandada por Lionel Scaloni busca manter a regularidade para seguir na defesa do título mundial.

    Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo
    Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

    A Suíça também faz uma das melhores campanhas de sua história em Copas do Mundo. Líder do Grupo B, a seleção europeia eliminou a Colômbia nas oitavas de final após empate sem gols e vitória nos pênaltis. Invictos na competição, os suíços apostam na organização defensiva e na experiência de jogadores como Granit Xhaka, Manuel Akanji e Breel Embolo para tentar surpreender a atual campeã.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Erling Haaland cabisbaixo após eliminação da Noruega para a Inglaterra na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Pai de Haaland debocha de classificação da Inglaterra sobre a Noruega

    Há 1 hora
    Cena entre Bellingham e Haaland em Inglaterra e Noruega repercutiu nas redes

    Fora de Campo

    Cena de Bellingham com Haaland repercute: 'Caso antigo'

    Há 1 hora
    Haaland foi substituído em Inglaterra x Noruega

    Fora de Campo

    Atitude de técnico com Haaland em Inglaterra x Noruega choca: 'Burrice'

    Há 2 horas
    Jude Bellingham comemora de braços abertos gol em Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Bola bateu no cabo? Fifa se pronuncia após polêmica em gol da Inglaterra

    Há 2 horas
    CazéTV e Globo

    Fora de Campo

    Sem Globo, CazéTV supera jogo do Brasil e bate novo recorde na Copa

    Há 2 horas
    Ashlyn Castro e Bellingham, da Inglaterrra, se beijando

    Copa do Mundo 2026

    Quem é Ashlyn Castro, namorada de Bellingham, da Inglaterra?

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Nyland, goleiro da Noruega contra a Inglaterra

    Brasileiros reagem a falha de goleiro da Noruega: 'Na nossa vez era o Neuer'

    Argentina e Suíça brigam por vaga na semifinal da Copa do Mundo (Foto: ELSA/AFP)

    Fala de medalhão da Argentina sobre arbitragem viraliza: 'Cada vez mais'

    Cazé critica declaração de auxiliar entre Vasco x Palmeiras: ‘Não jogou nada’

    Web cita Globo após narração da CazéTv em Noruega x Inglaterra: 'Erraram'

    Harry Kane em dividida em Noruega x Inglaterra

    Possível falta no gol da Noruega gera debate: 'Se fosse a Argentina'

    Harry Kane em ação no jogo da Inglaterra contra Noruega pela Copa do Mundo de 2026

    Brasileiros lamentam Inglaterra x Noruega na Copa do Mundo: 'Loucura'

    Mick Jagger em partida da Champions League

    Mick Jagger vai a Noruega x Inglaterra e acende alerta para 'maldição' em Copas

    Wallace Yan marca segundo gol na vitória do Flamengo contra o Lausanne

    Wallace Yan vira assunto em Flamengo x Benfica: 'De emocionar'

    Gianluca Prestianni, atacante do Benfica, usou as redes sociais para negar acusações (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

    Lance de Prestianni contra o Flamengo agita a web: 'Ia chorar'

    Samuel Lino, do Flamengo, comemorando contra o Benfica.

    Torcedores do Flamengo reagem à atuação de Samuel Lino contra Benfica: 'Não vai'

    Leonardo Jardim falando com a comissão técnica do Benfica

    Confusão em Flamengo x Benfica viraliza: 'Libertadores'

    Pedro, atacante do Flamengo, contra o Benfica

    Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Benfica