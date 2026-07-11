Gol perdido da Suíça contra a Argentina viraliza: 'Inacreditável' Duelo está empatado por 1 a 1 até aqui

Dan Ndoye viveu minutos de altos e baixos pela Suíça contra a Argentina, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O atacante virou assunto nas redes sociais após desperdiçar uma grande chance no segundo tempo, mas depois se redimiu ao marcar o gol de empate suíço.

No lance perdido, Embolo deu ótimo passe para Ndoye, que recebeu em boa condição dentro da área e tinha tudo para finalizar. O atacante, no entanto, demorou para concluir a jogada e acabou travado pela defesa argentina, desperdiçando uma das melhores oportunidades da Suíça na partida.

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Pouco depois, porém, Ndoye voltou a aparecer de forma decisiva e balançou as redes para deixar tudo igual. Até aqui, Argentina e Suíça vão empatando por 1 a 1. Mac Allister abriu o placar para os argentinos, enquanto Ndoye marcou o gol suíço.

Nas redes sociais, torcedores repercutiram o lance perdido pelo atacante em Suíça x Argentina. Veja abaixo as reações:

Veja comentários sobre o gol perdido

Onde assistir Argentina x Suíça

Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado (11), às 22h (de Brasília), no Estádio Arrowhead, em Kansas City, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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A Argentina chega embalada após uma campanha consistente no Mundial. Atual campeã da competição, a equipe liderou o Grupo J com 100% de aproveitamento e confirmou a classificação às quartas de final ao derrotar o Egito por 3 a 2 nas oitavas, em uma partida marcada por mais uma atuação decisiva de Lionel Messi. A equipe comandada por Lionel Scaloni busca manter a regularidade para seguir na defesa do título mundial.

Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

A Suíça também faz uma das melhores campanhas de sua história em Copas do Mundo. Líder do Grupo B, a seleção europeia eliminou a Colômbia nas oitavas de final após empate sem gols e vitória nos pênaltis. Invictos na competição, os suíços apostam na organização defensiva e na experiência de jogadores como Granit Xhaka, Manuel Akanji e Breel Embolo para tentar surpreender a atual campeã.

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