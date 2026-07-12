Chance desperdiçada por Messi em Argentina x Suíça choca torcedores: 'Inacreditável'
Camisa 10 argentino desperdiçou uma oportunidade no fim do segundo tempo
Lionel Messi voltou a ser alvo de comentários nas redes sociais durante o confronto entre Argentina e Suíça, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Desta vez, porém, o motivo foi uma oportunidade desperdiçada pelo camisa 10 nos minutos finais do tempo regulamentar, quando a partida seguia empatada em 1 a 1 e caminhava para a prorrogação.
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Aos 39 minutos do segundo tempo, Leandro Paredes lançou Messi nas costas da defesa suíça. O atacante dominou a bola no peito dentro da área e tentou encobrir o goleiro Gregor Kobel, que fez a defesa. Na sequência, o árbitro marcou impedimento do argentino, invalidando o lance. Veja o lance:
🌐🇦🇷 DE NO CREER LA CHANCE QUE ERRÓ LIONEL MESSI...— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) July 12, 2026
Estaba habilitado Leo y habría valido el gol para Argentina ante Suiza 👀pic.twitter.com/4DdwCcD7X8
Mesmo com a sinalização da arbitragem, a jogada rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Muitos torcedores destacaram que Messi normalmente não costuma desperdiçar oportunidades desse tipo. Veja a repercussão:
Quem é Breel Embolo, destaque da Suíça, expulso por simulação contra a Argentina?
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Messi acaba de perder uma chance bizarra kkkkkk não estava impedido— G4briel Costaᶜʳᶠ (@BielFlam) July 12, 2026
essa chance perdida do messi pode ser o "momento bruno guimaraes" da argentina— w a g n e r 24/54 (@whywagner) July 12, 2026
O Messi teve a chance de fazer o 2x1, mas quis fazer bonito dando banho no goleiros e acabou perdendo o gol, então eu só digo uma coisa: quem não faz, leva #ARGxSUI— Rock98😎 (@Lrock98) July 12, 2026
gol INACREDITÁVEL perdido por Messi— Central do Braga (@CentralDoBrega) July 12, 2026
tentou chapelar o goleiro e perdeu a chance mais clara da Argentina no jogo
vamos... 🇨🇭 pic.twitter.com/9a4FDWXoID
Messi se recusou a fazer o gol de maneira fácil e tentou dar um chapéu no goleiro, perdeu uma chance clara— Gabriel ✠ (@Gabrielbragaf) July 12, 2026
A Suíça tem que castigar.
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Messi ultrapassa Pelé e alcança novo recorde na Copa do Mundo
Lionel Messi ultrapassou Pelé e chegou a 10 assistências com a Argentina em Copas do Mundo e se tornou o maior garçom na história do torneio. No duelo contra a Suíça, o camisa 10 cobrou um escanteio na cabeça de Alexis Mac Allister, que cabeceou para o fundo das redes.
Números de Messi em Copas do Mundo
- Maior artilheiro da história da Copa do Mundo - 21 gols
- Maior assistente da história da Copa do Mundo - 10 assistências
- Mais participações em gols na história da Copa do Mundo - 30
- Maior número de vitórias em Copas do Mundo - 21 vitórias
- Maior participações em Copas do Mundo - 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)
- Mais gols em jogos consecutivos de Copa do Mundo - 9 jogos
- Mais gols em jogos consecutivos de mata-mata de Copa do Mundo - 6 jogos
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