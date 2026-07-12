Chance desperdiçada por Messi em Argentina x Suíça choca torcedores: 'Inacreditável' Camisa 10 argentino desperdiçou uma oportunidade no fim do segundo tempo

Lionel Messi voltou a ser alvo de comentários nas redes sociais durante o confronto entre Argentina e Suíça, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Desta vez, porém, o motivo foi uma oportunidade desperdiçada pelo camisa 10 nos minutos finais do tempo regulamentar, quando a partida seguia empatada em 1 a 1 e caminhava para a prorrogação.

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Aos 39 minutos do segundo tempo, Leandro Paredes lançou Messi nas costas da defesa suíça. O atacante dominou a bola no peito dentro da área e tentou encobrir o goleiro Gregor Kobel, que fez a defesa. Na sequência, o árbitro marcou impedimento do argentino, invalidando o lance. Veja o lance:

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🌐🇦🇷 DE NO CREER LA CHANCE QUE ERRÓ LIONEL MESSI...



Estaba habilitado Leo y habría valido el gol para Argentina ante Suiza 👀pic.twitter.com/4DdwCcD7X8 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) July 12, 2026

Mesmo com a sinalização da arbitragem, a jogada rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Muitos torcedores destacaram que Messi normalmente não costuma desperdiçar oportunidades desse tipo. Veja a repercussão:

Messi acaba de perder uma chance bizarra kkkkkk não estava impedido — G4briel Costaᶜʳᶠ (@BielFlam) July 12, 2026

essa chance perdida do messi pode ser o "momento bruno guimaraes" da argentina — w a g n e r 24/54 (@whywagner) July 12, 2026

O Messi teve a chance de fazer o 2x1, mas quis fazer bonito dando banho no goleiros e acabou perdendo o gol, então eu só digo uma coisa: quem não faz, leva #ARGxSUI — Rock98😎 (@Lrock98) July 12, 2026

gol INACREDITÁVEL perdido por Messi



tentou chapelar o goleiro e perdeu a chance mais clara da Argentina no jogo



vamos... 🇨🇭 pic.twitter.com/9a4FDWXoID — Central do Braga (@CentralDoBrega) July 12, 2026

Messi se recusou a fazer o gol de maneira fácil e tentou dar um chapéu no goleiro, perdeu uma chance clara



A Suíça tem que castigar. — Gabriel ✠ (@Gabrielbragaf) July 12, 2026

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Messi ultrapassa Pelé e alcança novo recorde na Copa do Mundo

Lionel Messi ultrapassou Pelé e chegou a 10 assistências com a Argentina em Copas do Mundo e se tornou o maior garçom na história do torneio. No duelo contra a Suíça, o camisa 10 cobrou um escanteio na cabeça de Alexis Mac Allister, que cabeceou para o fundo das redes.

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Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

Números de Messi em Copas do Mundo

1 . Maior artilheiro da história da Copa do Mundo - 21 gols 2 . Maior assistente da história da Copa do Mundo - 10 assistências 3 . Mais participações em gols na história da Copa do Mundo - 30 4 . Maior número de vitórias em Copas do Mundo - 21 vitórias 5 . Maior participações em Copas do Mundo - 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026) 6 . Mais gols em jogos consecutivos de Copa do Mundo - 9 jogos 7 . Mais gols em jogos consecutivos de mata-mata de Copa do Mundo - 6 jogos

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