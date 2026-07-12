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Chance desperdiçada por Messi em Argentina x Suíça choca torcedores: 'Inacreditável'

Camisa 10 argentino desperdiçou uma oportunidade no fim do segundo tempo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 00:07
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Lionel Messi após desperdiçar uma chance clara em Argentina e Suíça
Lionel Messi após desperdiçar uma chance clara em Argentina e Suíça (Foto: Thomas COEX / AFP)

Lionel Messi voltou a ser alvo de comentários nas redes sociais durante o confronto entre Argentina e Suíça, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Desta vez, porém, o motivo foi uma oportunidade desperdiçada pelo camisa 10 nos minutos finais do tempo regulamentar, quando a partida seguia empatada em 1 a 1 e caminhava para a prorrogação.

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    Aos 39 minutos do segundo tempo, Leandro Paredes lançou Messi nas costas da defesa suíça. O atacante dominou a bola no peito dentro da área e tentou encobrir o goleiro Gregor Kobel, que fez a defesa. Na sequência, o árbitro marcou impedimento do argentino, invalidando o lance. Veja o lance:

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    Mesmo com a sinalização da arbitragem, a jogada rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Muitos torcedores destacaram que Messi normalmente não costuma desperdiçar oportunidades desse tipo. Veja a repercussão:

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    Lionel Messi ultrapassou Pelé e chegou a 10 assistências com a Argentina em Copas do Mundo e se tornou o maior garçom na história do torneio. No duelo contra a Suíça, o camisa 10 cobrou um escanteio na cabeça de Alexis Mac Allister, que cabeceou para o fundo das redes. 

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    Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo
    Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

    Números de Messi em Copas do Mundo

      1.
    1. Maior artilheiro da história da Copa do Mundo - 21 gols
      2. 2.
    2. Maior assistente da história da Copa do Mundo - 10 assistências
      3. 3.
    3. Mais participações em gols na história da Copa do Mundo - 30
      4. 4.
    4. Maior número de vitórias em Copas do Mundo - 21 vitórias
      5. 5.
    5. Maior participações em Copas do Mundo - 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)
      6. 6.
    6. Mais gols em jogos consecutivos de Copa do Mundo - 9 jogos
      7. 7.
    7. Mais gols em jogos consecutivos de mata-mata de Copa do Mundo - 6 jogos

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