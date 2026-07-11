Pai de Haaland debocha de classificação da Inglaterra sobre a Noruega Ex-jogador criticou atuação do árbitro em lances polêmicos da derrota por 2 a 1

Alfie Inge Haaland, pai do atacante Erling Haaland, usou as redes sociais para criticar a arbitragem após a eliminação da Noruega para a Inglaterra por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Mundo. Os noruegueses saíram na frente com golaço de Andreas Schjelderup, mas Jude Bellinghammarcou duas vezes para classificar os Leões às semifinais.

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Em resposta a um post do jornalista Fabrizio Romano elogiando o atacante inglês, o pai de Haaland parabenizou o árbitro da partida pelo resultado, ironizando a classificação. "Parabéns a Bellingham e ao árbitro", escreveu Alfie Inge.

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Pai de Haaland critica arbitragem em eliminação da Noruega (Foto: Reprodução)

Noruega 1 x 2 Inglaterra é marcado por polêmicas de arbitragem

O jogo reuniu ao menos três episódios de reclamação envolvendo o desempenho do árbitro francês Clément Turpin. A primeira envolve o lance do gol de empate inglês; a Noruega alegou que a bola tocou no cabo da câmera aérea antes da marcação, contestação que a Fifa respondeu oficialmente.

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No segundo tempo, um gol do norueguês Heggem foi anulado após intervenção do VAR. O sistema de vídeo acionou Turpin para revisar um empurrão de Haaland em Anderson antes da cobrança do escanteio que originou o tento; o árbitro retomou a jogada a partir da dividida e cancelou o gol.

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Ainda na prorrogação, Turpin anulou um pênalti anteriormente marcado para os ingleses, também após revisão no vídeo.

Conheça Alf-Inge Haaland, pai de Erling Haaland

Alf-Inge Haaland, pai de Erling Haaland, atuava como lateral-direito e também defendeu as cores do City no passado. O ex-jogador desembarcou em Manchester em 2000, mas na temporada seguinte, em 2001, foi atingido no joelho por Roy Kane, do Manchester United à época, e ficou afastado por um tempo. Não conseguiu retomar no mesmo nível após a lesão e encerrou a carreira em 2003.

Em 2009, aos 36 anos de idade, Alfie Haaland voltou aos gramados para defender as cores do Bryne, clube norueguês onde iniciou a carreira. Permaneceu na equipe por três temporadas e depois se transferiu para o Rosseland - que disputava a terceira divisão à época - antes de encerrar definitivamente a carreira, em 2011.