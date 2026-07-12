Argentina x Suíça: veja os melhores momentos do jogo das quartas de final da Copa do Mundo Albiceleste é a última seleção classificada ás semifinais

A Argentina está classificada para a semifinal da Copa do Mundo de 2026. Em uma partida marcada por equilíbrio, chances desperdiçadas e emoção até os minutos finais, a equipe comandada por Lionel Scaloni derrotou a Suíça por 3 a 1, na prorrogação, na noite deste sábado (11), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, e agora terá pela frente a Inglaterra na disputa por uma vaga na decisão do Mundial.

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A Albiceleste saiu na frente ainda no primeiro tempo com Alexis Mac Allister, mas viu Dan Ndoye empatar para os suíços na etapa final. O duelo mudou de rumo após a expulsão de Breel Embolo, que recebeu o segundo cartão amarelo por simulação após revisão do VAR. Com um jogador a mais, a Argentina pressionou até encontrar o gol da vitória com Julián Álvarez, já na prorrogação. Nos acréscimos, Lautaro Martínez aproveitou o rebote de uma defesa de Kobel para fechar o placar em 3 a 1.

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Messi passou em branco, mas foi decisivo na criação das principais jogadas ofensivas da seleção argentina. O camisa 10 ainda desperdiçou uma grande oportunidade no segundo tempo e obrigou Kobel a fazer boas defesas durante a prorrogação.

Como foi a partida?

Texto de: João Brandão.

Em um primeiro tempo de poucas emoções, a Argentina foi para o intervalo com vantagem sobre a Suíça. Os europeus buscaram ser mais incisivos no início do duelo, mas a Albiceleste abriu o placar aos 10 minutos com Mac Allister aproveitando uma cobrança de escanteio de Messi e cabeceando na primeira trave para estufar as redes. A equipe de Burat Yakin tentou responder com uma finalização forte de fora da área de Sow, mas Dibu Martínez encaixou a bola nos braços.

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No início do segundo tempo, a Argentina desperdiçou grande chance com Molina sendo acionado por Messi e batendo cruzado pela linha de fundo ao invés de optar pelo passe para Julián Álvarez livre de marcação. A Suíça respondeu na sequência com Embolo sendo lançado no ataque e tocando para Ndoye finalizar, mas Lisandro Martínez travou o chute para impedir o gol do empate. Em outra chegada dos europeus, Ndoye recebeu cruzamento na área e cabeceou no cantinho para grande defesa de Dibu Martínez. E aos 21 minutos, Ndoye tabelou pelo lado esquerdo da área com Ricardo Rodríguez e bateu rasteiro para estufar as redes e deixar tudo igual no marcador. Mas o jogo virou com uma expulsão infantil de Embolo aos 27 minutos.

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Mac Allister salta e comemora gol marcado pela Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

Com um a mais, a Argentina voltou a pressionar, mas Messi desperdiçou uma grande chance ao ser lançado por Paredes na área e tentar encobrir Kobel, que impediu a pintura do camisa 10. Na sequência, Mac Allister recebeu um cruzamento na área de Nico González, mas a cabeçada saiu por cima da meta. E Messi criou uma nova oportunidade limpando a marcação adversária na entrada da área e chutando de perna direita, mas tirando tinta da trave da Suíça. E no último ataque do jogo, Lisandro Martínez deu um voleio após cobrança de escanteio, e Kobel fez grande defesa para levar o jogo para a prorrogação.

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Na prorrogação, Thiago Almada criou duas boas chances no início do primeiro tempo, tendo chutado uma vez para defesa de Kobel e finalizado em outra oportunidade, mas balançando o lado de fora da rede adversária. No segundo tempo, Messi carregou uma bola da direita para o meio e soltou uma bomba para grande defesa de arqueiro rival. Mas aos 22 minutos, Julián Álvarez foi acionado de fora da área e bateu no ângulo para marcar um golaço. E em um contra-ataque nos acréscimos, Thiago Almada saiu cara a cara com Kobel, mas finalizou para defesa do goleiro suíço. No rebote, Lautaro Martínez chutou de perna direita para ampliar o marcador e dar números finais ao confronto.

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