logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Expulsão de Embolo em Argentina x Suíça vira assunto: 'Que vergonha'

Atacante suíço recebeu o segundo cartão amarelo por simulação

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 23:49
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina
Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina (Foto: Thomas COEX / AFP)

Argentina e Suíça protagonizaram mais um momento polêmico nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Pouco depois de a seleção suíça empatar a partida em 1 a 1, o atacante Breel Embolo acabou expulso após receber o segundo cartão amarelo por simulação de falta, em decisão tomada depois de revisão do VAR.

  • Argentina x Suíça pela Copa do Mundo de 2026

    Gol perdido da Suíça contra a Argentina viraliza: ‘Inacreditável’

    Fora de Campo
    Há 11 minutos
  • Patrick Mahomes durante Argentina e Suíça neste sábado (11)

    Patrick Mahomes marca presença em Argentina x Suíça; confira

    Copa do Mundo 2026
    Há 42 minutos

    • ➡️ Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    O lance aconteceu no meio de campo. Embolo caiu pedindo falta e, inicialmente, o árbitro advertiu com cartão amarelo o jogador argentino envolvido na jogada. No entanto, o VAR chamou o árbitro para revisar o lance.

    continua após a publicidade

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Após assistir às imagens no monitor, o juiz concluiu que não houve infração e que o atacante suíço simulou o contato. Com isso, anulou o cartão aplicado ao argentino e mostrou amarelo para Embolo. Veja o lance:

  • Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina

    Por que Embolo foi expulso em Argentina x Suíça pela Copa?

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Argentina x Suíça pela Copa do Mundo de 2026

    Gol perdido da Suíça contra a Argentina viraliza: 'Inacreditável'

    Fora de Campo
    Há 11 minutos
  • Neymar se lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Neymar participa de torneio de poker após eliminação na Copa; veja vídeo

    Fora de Campo
    Há 5 minutos

    • Como o camisa 7 da Suíça já havia recebido um cartão amarelo anteriormente, a nova advertência resultou na expulsão. O lance aconteceu quando o confronto ainda estava empatado por 1 a 1 e gerou forte repercussão nas redes sociais. Veja a repercussão:

    continua após a publicidade
    Breel Embolo saindo chorando da partida entre Argentina e Suíça
    Breel Embolo saindo chorando da partida entre Argentina e Suíça (Foto: Thomas COEX / AFP)

    🤑 Aposte nos jogos das semifinais da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Patrick Mahomes durante Argentina e Suíça neste sábado (11)

    Copa do Mundo 2026

    Patrick Mahomes marca presença em Argentina x Suíça; confira

    Há 42 minutos
    Messi falando com o árbitro durante Argentina e Suíça

    Copa do Mundo 2026

    Possível pênalti em Argentina x Suíça gera revolta: 'Se fosse o Messi'

    Há 59 minutos
    Bellingham comemora gol para a Inglaterra diante da Noruega, pelas quartas da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Bellingham exalta Inglaterra após vitória: 'Encontramos um jeito'

    Há 1 hora
    Messi se prepara para cobrança de escanteio na vitória da Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Messi ultrapassa Pelé e alcança novo recorde na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Erling Haaland cabisbaixo após eliminação da Noruega para a Inglaterra na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Pai de Haaland debocha de classificação da Inglaterra sobre a Noruega

    Há 1 hora
    Cena entre Bellingham e Haaland em Inglaterra e Noruega repercutiu nas redes

    Fora de Campo

    Cena de Bellingham com Haaland repercute: 'Caso antigo'

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Ronaldo Fenômeno faz partiicpação em pré jogo de Noruega x Inglaterra na CazéTV

    Ronaldo Fenômeno reage à queda em ranking de artilheiros da Copa do Mundo

    Thomas Tuchel em Noruega 1x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Tuchel critica atuação da Inglaterra apesar da vaga na semifinal na Copa

    Haaland foi substituído em Inglaterra x Noruega

    Atitude de técnico com Haaland em Inglaterra x Noruega choca: 'Burrice'

    Jude Bellingham comemora de braços abertos gol em Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo

    Bola bateu no cabo? Fifa se pronuncia após polêmica em gol da Inglaterra

    O atacante inglês nº 9 Harry Kane e o atacante norueguês nº 9 Erling Braut Haaland se abraçam após a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Noruega e Inglaterra, no Estádio de Miami

    Eliminação da Noruega quebra escrita histórica envolvendo a Seleção Brasileira

    Jude Bellingham sorrindo com os braços erguidos

    Noruega x Inglaterra: veja os melhores momentos do jogo das quartas de final da Copa do Mundo

    Bellingham parte para comemorar gol da virada da Inglaterra sobre a Noruega, pelas quartas da Copa do Mundo

    Nem Kane, nem Haaland: Bellingham é o cara em Noruega x Inglaterra

    CazéTV e Globo

    Sem Globo, CazéTV supera jogo do Brasil e bate novo recorde na Copa

    Jude Bellingham comemora seu gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Dê suas notas: Inglaterra vence com show de Bellingham e elimina Noruega