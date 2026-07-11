Expulsão de Embolo em Argentina x Suíça vira assunto: 'Que vergonha'
Atacante suíço recebeu o segundo cartão amarelo por simulação
Argentina e Suíça protagonizaram mais um momento polêmico nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Pouco depois de a seleção suíça empatar a partida em 1 a 1, o atacante Breel Embolo acabou expulso após receber o segundo cartão amarelo por simulação de falta, em decisão tomada depois de revisão do VAR.
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O lance aconteceu no meio de campo. Embolo caiu pedindo falta e, inicialmente, o árbitro advertiu com cartão amarelo o jogador argentino envolvido na jogada. No entanto, o VAR chamou o árbitro para revisar o lance.
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Após assistir às imagens no monitor, o juiz concluiu que não houve infração e que o atacante suíço simulou o contato. Com isso, anulou o cartão aplicado ao argentino e mostrou amarelo para Embolo. Veja o lance:
July 12, 2026
Como o camisa 7 da Suíça já havia recebido um cartão amarelo anteriormente, a nova advertência resultou na expulsão. O lance aconteceu quando o confronto ainda estava empatado por 1 a 1 e gerou forte repercussão nas redes sociais. Veja a repercussão:
que loucura o Embolo fez— carol #T1win (@ever___yone) July 12, 2026
Embolo tá de sacanagem, simular uma falta logo dps do seu time empatar JÁ TENDO UM AMARELO É UMA BURRICE INACREDITÁVEL— Gakpo Br | Fan Account (@GakpoBr) July 12, 2026
Embolo acabou com o jogo— Lopes ᶠᶠᶜ✝️ (@oFernandoLopes) July 12, 2026
que vergonha Embolo— Duds🫧🐾 (@MariaEd91921826) July 12, 2026
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