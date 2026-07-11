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Possível pênalti em Argentina x Suíça gera revolta: 'Se fosse o Messi'

Seleção argentina está vencendo por 1 a 0

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 22:52
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Messi falando com o árbitro durante Argentina e Suíça
Messi falando com o árbitro durante Argentina e Suíça (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A Argentina vai vencendo a Suíça por 1 a 0 neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, em Kansas City. Mesmo com a vantagem parcial construída por Mac Allister, um lance aos 34 minutos do primeiro tempo roubou a cena e gerou revolta nas redes sociais por um possível pênalti não marcado para a equipe suíça.

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    Na jogada, Rieder recebeu pela ponta esquerda, tentou invadir a área e caiu após contato com Julián Álvarez. O árbitro assinalou apenas falta, entendendo que a infração aconteceu fora da área. O lance não foi alterado após a checagem do VAR e rapidamente virou alvo de debates entre torcedores.

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    Nas redes sociais, muitos internautas defenderam que o contato ocorreu sobre a linha da grande área e que a marcação deveria ter sido de pênalti para a Suíça. Veja a repercussão:

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    Lionel Messi ultrapassou Pelé e chegou a 10 assistências com a Argentina em Copas do Mundo e se tornou o maior garçom na história do torneio. No duelo contra a Suíça, o camisa 10 cobrou um escanteio na cabeça de Alexis Mac Allister, que cabeceou para o fundo das redes. 

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    Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo
    Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

    Números de Messi em Copas do Mundo

      1.
    1. Maior artilheiro da história da Copa do Mundo - 21 gols
      2. 2.
    2. Maior assistente da história da Copa do Mundo - 10 assistências
      3. 3.
    3. Mais participações em gols na história da Copa do Mundo - 30
      4. 4.
    4. Maior número de vitórias em Copas do Mundo - 21 vitórias
      5. 5.
    5. Maior participações em Copas do Mundo - 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)
      6. 6.
    6. Mais gols em jogos consecutivos de Copa do Mundo - 9 jogos
      7. 7.
    7. Mais gols em jogos consecutivos de mata-mata de Copa do Mundo - 6 jogos

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