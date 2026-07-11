Possível pênalti em Argentina x Suíça gera revolta: 'Se fosse o Messi' Seleção argentina está vencendo por 1 a 0

A Argentina vai vencendo a Suíça por 1 a 0 neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, em Kansas City. Mesmo com a vantagem parcial construída por Mac Allister, um lance aos 34 minutos do primeiro tempo roubou a cena e gerou revolta nas redes sociais por um possível pênalti não marcado para a equipe suíça.

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Na jogada, Rieder recebeu pela ponta esquerda, tentou invadir a área e caiu após contato com Julián Álvarez. O árbitro assinalou apenas falta, entendendo que a infração aconteceu fora da área. O lance não foi alterado após a checagem do VAR e rapidamente virou alvo de debates entre torcedores.

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Nas redes sociais, muitos internautas defenderam que o contato ocorreu sobre a linha da grande área e que a marcação deveria ter sido de pênalti para a Suíça. Veja a repercussão:

Claramente deveria ser um pênalti a favor da Suiça, mas sem a arbitragem a VARgentina não consegue. — Jessica (@jessicarsoaress) July 12, 2026

Ele vai dar falta pros caras e fdc o pênalti claro KAKAKAKAKAKAKA — Idemar (@idemar__neto) July 12, 2026

Foi muito pênalti — deb (@tuitadebx) July 12, 2026

Se fosse pra Argentina capaz que dariam pênalti nesse lance — Letícia (@itsletxcia) July 12, 2026

se fosse o messi, teria sido pênalti — bec4 (@_b4ss4n) July 12, 2026

Messi ultrapassa Pelé e alcança novo recorde na Copa do Mundo

Lionel Messi ultrapassou Pelé e chegou a 10 assistências com a Argentina em Copas do Mundo e se tornou o maior garçom na história do torneio. No duelo contra a Suíça, o camisa 10 cobrou um escanteio na cabeça de Alexis Mac Allister, que cabeceou para o fundo das redes.

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Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

Números de Messi em Copas do Mundo

1 . Maior artilheiro da história da Copa do Mundo - 21 gols 2 . Maior assistente da história da Copa do Mundo - 10 assistências 3 . Mais participações em gols na história da Copa do Mundo - 30 4 . Maior número de vitórias em Copas do Mundo - 21 vitórias 5 . Maior participações em Copas do Mundo - 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026) 6 . Mais gols em jogos consecutivos de Copa do Mundo - 9 jogos 7 . Mais gols em jogos consecutivos de mata-mata de Copa do Mundo - 6 jogos

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