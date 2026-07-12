Tem jogo da Copa do Mundo hoje? O calendário da reta final da Copa do Mundo e o resumo das quartas de final

Se você está procurando uma partida para assistir neste domingo (12), terá que segurar a ansiedade. Não tem jogo da Copa do Mundo hoje. Após o encerramento da fase de quartas de final, o torneio faz uma breve pausa de dois dias para o descanso dos atletas e preparação das comissões técnicas.

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A bola só volta a rolar na próxima terça-feira (14) para o início das semifinais. Abaixo, o Lance! detalha os dias, horários e como cada um dos quatro sobreviventes carimbou a vaga no grupo dos finalistas.

Calendário da reta final da Copa do Mundo

Quatro gigantes do futebol mundial continuam vivos na briga pela taça mais cobiçada do planeta. Os confrontos acontecem no meio da semana, ambos no horário da tarde:

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França x Espanha: Terça-feira (14), às 16h (de Brasília)

Inglaterra x Argentina: Quarta-feira (15), às 16h (de Brasília)

As equipes derrotadas nas semifinais ainda voltam a campo no sábado (18), às 18h, para a disputa do terceiro lugar. Já a grande e aguardada final da Copa do Mundo de 2026 acontece no domingo, dia 19.

Como foram as quartas de final?

O caminho até a semifinal foi marcado por drama, gols nos minutos finais e muito tempo extra em campo. Veja o resumo dos confrontos:

França 2 x 0 Marrocos

Os franceses confirmaram o favoritismo no tempo normal com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé no segundo tempo, freando a seleção africana.

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Mbappé comemorando classificação da França para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Franck Fife / AFP)

Espanha 2 x 1 Bélgica

Fabián Ruiz abriu o placar e De Ketelaere empatou para os belgas. O herói espanhol foi Mikel Merino, que balançou as redes na reta final da partida — repetindo o milagre que já havia operado nas oitavas contra Portugal.

Mikel Merino comemora o gol da classificação da Espanha contra a Bélgica pelas quartas da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Inglaterra 2 x 1 Noruega

A classificação dos ingleses veio com muito suor na prorrogação. Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, brilhou a estrela de Jude Bellingham, que anotou os dois gols da equipe no jogo.

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Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre a Noruega na Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Argentina 3 x 1 Suíça

A seleção sul-americana precisou de 120 minutos para avançar em um jogo dramático. Mac Allister marcou para a Argentina no tempo normal, e Dan Ndoye anotou o gol de empate da Suíça. Logo após o gol de igualdade, no melhor momento da equipe europeia na partida, o atacante Breel Embolo acabou sendo expulso de campo. Com um jogador a mais na prorrogação, a Argentina aproveitou a vantagem numérica e carimbou a vaga com gols de Julián Álvarez e Lautaro Martínez.

Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Thomas Coex / AFP)

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