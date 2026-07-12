logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Tem jogo da Copa do Mundo hoje?

O calendário da reta final da Copa do Mundo e o resumo das quartas de final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 04:00
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026
Argentina e Inglaterra decidem na quarta-feira uma das vagas para a grande final do dia 19 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Se você está procurando uma partida para assistir neste domingo (12), terá que segurar a ansiedade. Não tem jogo da Copa do Mundo hoje. Após o encerramento da fase de quartas de final, o torneio faz uma breve pausa de dois dias para o descanso dos atletas e preparação das comissões técnicas.

  • Argentina foi a última classificada ás semifinais da Copa do Mundo

    Argentina x Inglaterra e França x Espanha: datas e horários das semifinais da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026

    Argentina x Suíça: veja os melhores momentos do jogo das quartas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Mac Allister salta e comemora gol marcado pela Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo

    Messi passa em branco, mas Argentina vence a Suíça na prorrogação e avança na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
    ➡️ Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    continua após a publicidade

    A bola só volta a rolar na próxima terça-feira (14) para o início das semifinais. Abaixo, o Lance! detalha os dias, horários e como cada um dos quatro sobreviventes carimbou a vaga no grupo dos finalistas.

    Calendário da reta final da Copa do Mundo

    Quatro gigantes do futebol mundial continuam vivos na briga pela taça mais cobiçada do planeta. Os confrontos acontecem no meio da semana, ambos no horário da tarde:

    continua após a publicidade
  • Técnico da Argentina, Scaloni faz gesto com o braço durante jogo contra a Suíça, pela Copa do Mundo

    Técnico da Argentina admite sofrimento contra a Suíça: 'Sorte esteve do nosso lado'

    Copa do Mundo 2026
    Há 52 minutos
  • Cuti Romero comemora classificação da Argentina sobre a Suíça às semifinais da Copa do Mundo

    Romero detalha sinergia do elenco da Argentina com a torcida na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Nicolás Tagliafico em ação no amistoso entre Argentina e Honduras

    Tagliafico minimiza jogos ruins da Argentina na Copa: 'Objetivo é ganhar'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
    • França x Espanha: Terça-feira (14), às 16h (de Brasília)
    • Inglaterra x Argentina: Quarta-feira (15), às 16h (de Brasília)

    As equipes derrotadas nas semifinais ainda voltam a campo no sábado (18), às 18h, para a disputa do terceiro lugar. Já a grande e aguardada final da Copa do Mundo de 2026 acontece no domingo, dia 19.

    Como foram as quartas de final?

    O caminho até a semifinal foi marcado por drama, gols nos minutos finais e muito tempo extra em campo. Veja o resumo dos confrontos:

    França 2 x 0 Marrocos

    Os franceses confirmaram o favoritismo no tempo normal com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé no segundo tempo, freando a seleção africana.

    continua após a publicidade
    Mbappé comemorando
    Mbappé comemorando classificação da França para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Franck Fife / AFP)

    Espanha 2 x 1 Bélgica

    Fabián Ruiz abriu o placar e De Ketelaere empatou para os belgas. O herói espanhol foi Mikel Merino, que balançou as redes na reta final da partida — repetindo o milagre que já havia operado nas oitavas contra Portugal.

    Mikel Merino comemora o gol da classificação da Espanha contra a Bélgica pelas quartas da Copa do Mundo
    Mikel Merino comemora o gol da classificação da Espanha contra a Bélgica pelas quartas da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Inglaterra 2 x 1 Noruega

    A classificação dos ingleses veio com muito suor na prorrogação. Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, brilhou a estrela de Jude Bellingham, que anotou os dois gols da equipe no jogo.

    continua após a publicidade
    Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre a Noruega na Copa do Mundo
    Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre a Noruega na Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

    Argentina 3 x 1 Suíça

    A seleção sul-americana precisou de 120 minutos para avançar em um jogo dramático. Mac Allister marcou para a Argentina no tempo normal, e Dan Ndoye anotou o gol de empate da Suíça. Logo após o gol de igualdade, no melhor momento da equipe europeia na partida, o atacante Breel Embolo acabou sendo expulso de campo. Com um jogador a mais na prorrogação, a Argentina aproveitou a vantagem numérica e carimbou a vaga com gols de Julián Álvarez e Lautaro Martínez.

    Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026
    Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Thomas Coex / AFP)

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo 2026

    Argentina x Suíça: veja os melhores momentos do jogo das quartas de final da Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Argentina foi a última classificada ás semifinais da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Argentina x Inglaterra e França x Espanha: datas e horários das semifinais da Copa

    Há 2 horas
    Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina

    Fora de Campo

    Flaco López vira assunto após classificação da Argentina: 'Tem que ser dito'

    Há 3 horas
    Júlian Álvarez celebra gol da classificação da Argentina contra a Suíça

    Copa do Mundo 2026

    Semifinais da Copa terão os quatro melhores colocados no ranking da Fifa

    Há 3 horas
    Mac Allister salta e comemora gol marcado pela Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Messi passa em branco, mas Argentina vence a Suíça na prorrogação e avança na Copa

    Há 3 horas
    Lionel Messi após desperdiçar uma chance clara em Argentina e Suíça

    Copa do Mundo 2026

    Messi perde chance em Argentina x Suíça e choca torcedores: 'Inacreditável'

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina

    Quem é Breel Embolo, destaque da Suíça, expulso por simulação contra a Argentina?

    Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina

    Por que Embolo foi expulso em Argentina x Suíça pela Copa?

    Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina

    Expulsão de Embolo em Argentina x Suíça vira assunto: 'Que vergonha'

    Argentina x Suíça pela Copa do Mundo de 2026

    Gol perdido da Suíça contra a Argentina viraliza: 'Inacreditável'

    Neymar se lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Neymar participa de torneio de poker após eliminação na Copa; veja vídeo

    Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre a Noruega na Copa do Mundo

    Inglaterra promete prêmio milionário por título da Copa do Mundo

    Patrick Mahomes durante Argentina e Suíça neste sábado (11)

    Patrick Mahomes marca presença em Argentina x Suíça; confira

    Messi falando com o árbitro durante Argentina e Suíça

    Possível pênalti em Argentina x Suíça gera revolta: 'Se fosse o Messi'

    Bellingham comemora gol para a Inglaterra diante da Noruega, pelas quartas da Copa do Mundo

    Bellingham exalta Inglaterra após vitória: 'Encontramos um jeito'