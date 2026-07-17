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AO VIVO: Flamengo x Olimpia; acompanhe em tempo real

 Flamengo enfrenta o Olimpia, do Paraguai, na noite desta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília)

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 19:31
Atualizado há 2 minutos
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José Boto, diretor do Flamengo, na beira do campo
José Boto, diretor do Flamengo, na beira do campo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Flamengo enfrenta o Olimpia, do Paraguai, na noite desta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), em amistoso de intertemporada. A partida será realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). O Lance! detalha para você tudo o que está acontecendo em tempo real.

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    🔴 Acompanhe Flamengo x Olimpia

    22' - Com liberdade, Olimpia vai encontrando espaço para trabalhar a bola.

    18' - Flamengo vai tentando furar o bloqueio da defesa do Olimpia, mas encontra dificuldade.

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    • 11' - Pedro, de cabeça, para fora! Após cobrança de falta de Lorran, o camisa 9 testou para fora.

    05' - Gol do Olimpia! Em ligada rápida no ataque, Rossi espalma a bola para o centro da área e o jogador paraguaio manda a bola para o fundo da rede.

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    03' - QUASE GOL DO FLAMENGO - Após passe de Pulgar, Pedro, de calcanhar, deixa Samuel Lino na cara do gol, mas o atacante para no goleiro. Escanteio!

    01' - Primeira chegada do Olimpia! Rossi sai jogando mal, mas time paraguaio não aproveita.

    00' - ROLA A BOLA EM BRASÍLIA!

    Léo Ortiz no Maracanãzinho

    Varela de volta!

    Na véspera da partida, Varela, que está de volta após a queda do Uruguai na Copa do Mundo, revelou que estava com saudade do Flamengo. Ele começa jogando em Brasília.

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    "Estava com saudades de vestir a camisa do Flamengo. Sabíamos que o Flamengo estava na torcida pelo Uruguai. Feliz por estar de volta, de estar no elenco. Estava com muita saudade. Temos que manter o que o time vinha fazendo na intertemporada. Manter esse ritmo e tentar tirar o melhor possível."

    19h40 - José Boto, diretor de futebol do Flamengo, garante que o clube não recebeu nenhuma proposta do Monaco por qualquer jogador do elenco. Na quinta-feira, Jorginho, especulado no clube francês, também descartou a possibilidade.

    ➡️ Jorginho abre o jogo sobre interesse do Monaco e garante permanência no Flamengo

    19h35 - Dirigentes de Flamengo e Olimpia trocam camisas na beira do campo.

    José Boto, diretor do Flamengo, na beira do campo
    José Boto, diretor do Flamengo, na beira do campo contra o Olimpia (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

    19h - O Flamengo está escalado para enfrentar o Olimpia. O técnico Leonardo Jardim definiu a equipe da seguinte forma: Rossi, Varela, João Victor, Vitão e Johnny; Pulgar, Evertton Araújo e Lino; Lorran, Bruno Henrique e Pedro.

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    Flamengo e Olimpia se enfrentam nesta sexta-feira
    Flamengo e Olimpia se enfrentam nesta sexta-feira (Foto: Divulgação/Flamengo)

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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