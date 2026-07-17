AO VIVO: Flamengo x Olimpia; acompanhe em tempo real
Flamengo enfrenta o Olimpia, do Paraguai, na noite desta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília)
O Flamengo enfrenta o Olimpia, do Paraguai, na noite desta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), em amistoso de intertemporada. A partida será realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). O Lance! detalha para você tudo o que está acontecendo em tempo real.
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🔴 Acompanhe Flamengo x Olimpia
22' - Com liberdade, Olimpia vai encontrando espaço para trabalhar a bola.
18' - Flamengo vai tentando furar o bloqueio da defesa do Olimpia, mas encontra dificuldade.
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11' - Pedro, de cabeça, para fora! Após cobrança de falta de Lorran, o camisa 9 testou para fora.
05' - Gol do Olimpia! Em ligada rápida no ataque, Rossi espalma a bola para o centro da área e o jogador paraguaio manda a bola para o fundo da rede.
03' - QUASE GOL DO FLAMENGO - Após passe de Pulgar, Pedro, de calcanhar, deixa Samuel Lino na cara do gol, mas o atacante para no goleiro. Escanteio!
01' - Primeira chegada do Olimpia! Rossi sai jogando mal, mas time paraguaio não aproveita.
00' - ROLA A BOLA EM BRASÍLIA!
Léo Ortiz no Maracanãzinho
Fora do amistoso do Flamengo contra o Olimpia, o zagueiro Léo Ortiz está no Maracanãzinho para acompanhar o UTS Rio.— Lucas Bayer (@lucas_bayer_) July 17, 2026
📸: Lance! pic.twitter.com/4FpsEYu4nB
Varela de volta!
Na véspera da partida, Varela, que está de volta após a queda do Uruguai na Copa do Mundo, revelou que estava com saudade do Flamengo. Ele começa jogando em Brasília.
"Estava com saudades de vestir a camisa do Flamengo. Sabíamos que o Flamengo estava na torcida pelo Uruguai. Feliz por estar de volta, de estar no elenco. Estava com muita saudade. Temos que manter o que o time vinha fazendo na intertemporada. Manter esse ritmo e tentar tirar o melhor possível."
19h40 - José Boto, diretor de futebol do Flamengo, garante que o clube não recebeu nenhuma proposta do Monaco por qualquer jogador do elenco. Na quinta-feira, Jorginho, especulado no clube francês, também descartou a possibilidade.
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19h35 - Dirigentes de Flamengo e Olimpia trocam camisas na beira do campo.
19h - O Flamengo está escalado para enfrentar o Olimpia. O técnico Leonardo Jardim definiu a equipe da seguinte forma: Rossi, Varela, João Victor, Vitão e Johnny; Pulgar, Evertton Araújo e Lino; Lorran, Bruno Henrique e Pedro.
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