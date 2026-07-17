França x Inglaterra: onde assistir à disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo
Seleções se enfrentam na disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo
França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (18), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A França entra em campo após ser derrotada por 2 a 0 pela Espanha nas semifinais, resultado que encerrou o sonho da geração de Kylian Mbappé de conquistar mais um título mundial. A equipe comandada por Didier Deschamps, que fará sua última partida à frente da seleção francesa, busca encerrar o ciclo com uma vitória e o terceiro lugar da competição.
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Para o confronto, Deschamps pode promover uma mudança no setor ofensivo. Após atuação discreta diante dos espanhóis, Bradley Barcola deve perder a vaga para Désiré Doué, que oferece mais intensidade ao ataque francês.
Do outro lado, a Inglaterra tenta se recuperar da dolorosa derrota por 3 a 2 para a Argentina nas semifinais. Os ingleses chegaram a abrir vantagem no placar, mas sofreram a virada na reta final e viram escapar a chance de disputar o título mundial.
O técnico Thomas Tuchel deve contar novamente com o lateral-direito Jarell Quansah, que retorna após cumprir suspensão. Além disso, o treinador pode aproveitar a partida para dar oportunidades a jogadores que tiveram menos minutos ao longo da competição.
O histórico do confronto em Copas do Mundo é equilibrado. A Inglaterra venceu os dois primeiros encontros, em 1966 (3 a 1) e 1982 (2 a 0), ambos pela fase de grupos. Já a França levou a melhor no duelo mais importante, ao vencer por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.
Caso a partida termine empatada no tempo regulamentar, haverá prorrogação. Persistindo a igualdade, o terceiro colocado será definido nas cobranças de pênaltis.
Tudo sobre França x Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
França 🆚 Inglaterra
Copa do Mundo 2026 – Disputa do terceiro lugar
📆 Data e horário: sábado, 18 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos
📺 Onde assistir: TV Globo, ge tv, Sportv, SBT e CazéTV/ Disney+
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 França
Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise e Désiré Doué; Kylian Mbappé.
Técnico: Didier Deschamps.
⚪ Inglaterra
Jordan Pickford; Jarell Quansah, John Stones, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Anthony Gordon, Jude Bellingham e Morgan Rogers; Harry Kane.
Técnico: Thomas Tuchel.
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