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França x Inglaterra: onde assistir à disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo

Seleções se enfrentam na disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 20:00
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Arte de onde assistir de França x Inglaterra
Equipes se enfrentam pela disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (18), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+.

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    Ficha do jogo

    FRA
    ING
    Campeonato
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    18/07/2026, 18:00
    Local
    Miami Stadium - Miami Gardens, Florida
    Árbitro
    Onde assistir
    Não definido

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A França entra em campo após ser derrotada por 2 a 0 pela Espanha nas semifinais, resultado que encerrou o sonho da geração de Kylian Mbappé de conquistar mais um título mundial. A equipe comandada por Didier Deschamps, que fará sua última partida à frente da seleção francesa, busca encerrar o ciclo com uma vitória e o terceiro lugar da competição.

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    • Para o confronto, Deschamps pode promover uma mudança no setor ofensivo. Após atuação discreta diante dos espanhóis, Bradley Barcola deve perder a vaga para Désiré Doué, que oferece mais intensidade ao ataque francês.

    Do outro lado, a Inglaterra tenta se recuperar da dolorosa derrota por 3 a 2 para a Argentina nas semifinais. Os ingleses chegaram a abrir vantagem no placar, mas sofreram a virada na reta final e viram escapar a chance de disputar o título mundial.

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    O técnico Thomas Tuchel deve contar novamente com o lateral-direito Jarell Quansah, que retorna após cumprir suspensão. Além disso, o treinador pode aproveitar a partida para dar oportunidades a jogadores que tiveram menos minutos ao longo da competição.

    O histórico do confronto em Copas do Mundo é equilibrado. A Inglaterra venceu os dois primeiros encontros, em 1966 (3 a 1) e 1982 (2 a 0), ambos pela fase de grupos. Já a França levou a melhor no duelo mais importante, ao vencer por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

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    Caso a partida termine empatada no tempo regulamentar, haverá prorrogação. Persistindo a igualdade, o terceiro colocado será definido nas cobranças de pênaltis.

    Tudo sobre França x Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    França 🆚 Inglaterra
    Copa do Mundo 2026 – Disputa do terceiro lugar

    📆 Data e horário: sábado, 18 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
    📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos
    📺 Onde assistir: TV Globo, ge tv, Sportv, SBT e CazéTV/ Disney+

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 França
    Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise e Désiré Doué; Kylian Mbappé.
    Técnico: Didier Deschamps.

    ⚪ Inglaterra
    Jordan Pickford; Jarell Quansah, John Stones, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Anthony Gordon, Jude Bellingham e Morgan Rogers; Harry Kane.
    Técnico: Thomas Tuchel.

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    Arte de onde assistir de França x Inglaterra
    Equipes se enfrentam pela disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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