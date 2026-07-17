Multa baixa de Pulgar liga alerta no Flamengo em meio a interesse do exterior Redução da multa facilita investidas do mercado internacional

Se, por um lado, a diretoria do Flamengo está atenta ao mercado em busca de reforços, como é o caso de Thiago Almada, por outro, o clube carioca sabe que pode lidar com saídas. Nesse cenário, o nome de Erick Pulgar gera preocupação. Com clubes do exterior de olho no volante, o baixo valor da multa rescisória acendeu um alerta no Rubro-Negro, enquanto o estafe do atleta pede valorização.

Com contrato até o fim de 2027, a multa rescisória de Pulgar caiu para US$ 4 milhões (R$ 20,3 milhões na cotação atual) em julho. O valor facilita uma eventual investida de clubes interessados, principalmente do exterior.

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Recentemente, equipes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos demonstraram interesse na contratação do chileno justamente por conta da redução da multa. Apesar disso, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, mantém um discurso tranquilo. Segundo ele, Pulgar está feliz no clube e não pretende aceitar nenhuma proposta.

— Depende do que é baixa para você. Depende se 5 ou 6 milhões de euros é pouco dinheiro para um jogador de 32 ou 33 anos. Depende muito da visão que você tem. Agora, estamos atentos a isso, já conversamos com o jogador, o jogador está contente aqui. Não tememos perdê-lo — disse José Boto, em entrevista à "Espn".

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Erick Pulgar durante duelo entre Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Estafe de Pulgar vai na contramão da diretoria do Flamengo

Em entrevista ao "Ge", o estafe de Erick Pulgar apresentou uma versão diferente do cenário. Segundo os representantes do jogador, um dos clubes da Arábia Saudita já chegou a um acordo com o volante em relação a salários e luvas. Além disso, eles defendem que o chileno precisa ser valorizado.

"Eu respeito muito a posição do diretor e não vou entrar no mérito das declarações dele. Cada um tem o direito de se manifestar da forma que entende. O que posso dizer é que o jogador tem contrato, mas também precisa ser valorizado. Existem três clubes da Arábia Saudita interessados, sendo que um deles já tem salários e luvas acertados com o jogador. Além disso, clubes dos Estados Unidos também demonstraram interesse e avançam nas conversas. Agora, vamos aguardar os próximos passos. Se surgir uma proposta que atenda às condições previstas em contrato, com o pagamento da multa rescisória, o caminho natural será a transferência."

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