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Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para amistoso contra o Olimpia

Equipes se enfrentam na noite desta sexta-feira, ás 20h, em Brasília

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 19:01
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Estádio Mané Garrincha, em brasília
Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em jogo do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para o amistoso contra o Olimpia, do Paraguai, na noite desta sexta-feira (17). Para o jogo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 20h (de Brasília), o treinador português promoveu a entrada de Varela, que retorna após a Copa do Mundo.

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    • Escalação do Flamengo para enfrentar o Olimpia

    Jardim definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Olimpia com: Rossi, Varela, João Victor, Vitão e Johnny; Pulgar, Evertton Araújo e Lino; Lorran, Bruno Henrique e Pedro.

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    A novidade para a partida em Brasília é o lateral-direito Varela, que disputou a Copa do Mundo. Já De la Cruz, diferentemente do compatriota, não foi relacionado. O mesmo vale para Plata, que se reapresentou no mesmo dia dos uruguaios, mas não treinou no campo e não fica à disposição.

    Ao lado de seu auxiliar, técnico Leonardo Jardim observa o treino do Flamengo
    Jardim define escalação do Flamengo para amistoso contra o Olimpia (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
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    • Além deles, Léo Ortiz, Arrascaeta e Paquetá, no departamento médico, não jogam. Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira, que estiveram com o Brasil na Copa, também não viajaram.

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    Tudo sobre o jogo entre Flamengo x Olimpia

    ✅ FICHA TÉCNICA
    Flamengo 🆚 Olimpia
    🏆 Amistoso internacional
    📆 Data e horário: sexta-feira, 17 de julho, às 20h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)
    👁️ Onde assistir: FlamengoTV
    🕴️ Arbitragem: Marcello Rudá Neves Ramos da Costa (DF)
    🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Lehi Souza Silva (DF)
    📺 VAR: Rafael Martins Diniz (DF).

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