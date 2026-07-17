Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para amistoso contra o Olimpia Equipes se enfrentam na noite desta sexta-feira, ás 20h, em Brasília

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para o amistoso contra o Olimpia, do Paraguai, na noite desta sexta-feira (17). Para o jogo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 20h (de Brasília), o treinador português promoveu a entrada de Varela, que retorna após a Copa do Mundo.

Escalação do Flamengo para enfrentar o Olimpia

Jardim definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Olimpia com: Rossi, Varela, João Victor, Vitão e Johnny; Pulgar, Evertton Araújo e Lino; Lorran, Bruno Henrique e Pedro.

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A novidade para a partida em Brasília é o lateral-direito Varela, que disputou a Copa do Mundo. Já De la Cruz, diferentemente do compatriota, não foi relacionado. O mesmo vale para Plata, que se reapresentou no mesmo dia dos uruguaios, mas não treinou no campo e não fica à disposição.

Jardim define escalação do Flamengo para amistoso contra o Olimpia (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Além deles, Léo Ortiz, Arrascaeta e Paquetá, no departamento médico, não jogam. Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira, que estiveram com o Brasil na Copa, também não viajaram.

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Tudo sobre o jogo entre Flamengo x Olimpia

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Olimpia

🏆 Amistoso internacional

📆 Data e horário: sexta-feira, 17 de julho, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

👁️ Onde assistir: FlamengoTV

🕴️ Arbitragem: Marcello Rudá Neves Ramos da Costa (DF)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Lehi Souza Silva (DF)

📺 VAR: Rafael Martins Diniz (DF).

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