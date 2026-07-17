Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para amistoso contra o Olimpia
Equipes se enfrentam na noite desta sexta-feira, ás 20h, em Brasília
O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para o amistoso contra o Olimpia, do Paraguai, na noite desta sexta-feira (17). Para o jogo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 20h (de Brasília), o treinador português promoveu a entrada de Varela, que retorna após a Copa do Mundo.
Escalação do Flamengo para enfrentar o Olimpia
Jardim definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Olimpia com: Rossi, Varela, João Victor, Vitão e Johnny; Pulgar, Evertton Araújo e Lino; Lorran, Bruno Henrique e Pedro.
A novidade para a partida em Brasília é o lateral-direito Varela, que disputou a Copa do Mundo. Já De la Cruz, diferentemente do compatriota, não foi relacionado. O mesmo vale para Plata, que se reapresentou no mesmo dia dos uruguaios, mas não treinou no campo e não fica à disposição.
Messi manda recado para Yamal antes da final: 'Impedir o melhor jogo dele'
França x Inglaterra: onde assistir à disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo
Técnico da Espanha diz que aceita perder final de Copa se chegar a ela todos os anos
Além deles, Léo Ortiz, Arrascaeta e Paquetá, no departamento médico, não jogam. Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira, que estiveram com o Brasil na Copa, também não viajaram.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Tudo sobre o jogo entre Flamengo x Olimpia
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Olimpia
🏆 Amistoso internacional
📆 Data e horário: sexta-feira, 17 de julho, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)
👁️ Onde assistir: FlamengoTV
🕴️ Arbitragem: Marcello Rudá Neves Ramos da Costa (DF)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Lehi Souza Silva (DF)
📺 VAR: Rafael Martins Diniz (DF).
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
➡️ Aposte em jogos do Flamengo
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Gol perdido por Samuel Lino em Flamengo x Olimpia gera revolta: 'Alérgico'Há 2 minutos
Flamengo
Veja gol em Flamengo x Olimpia: Paraguaios abrem o placarHá 10 minutos
Flamengo
AO VIVO: Flamengo x Olimpia; acompanhe em tempo realHá 1 hora
Flamengo
Multa baixa de Pulgar liga alerta no Flamengo em meio a interesse do exteriorHá 1 hora
Futebol Nacional
Flamengo e Cruzeiro disputam joia do Sport; europeus também estão de olhoHá 3 horas
Flamengo
Flamengo tem otimismo por Almada, que decidirá futuro após a final da CopaHá 3 horas
Mais LANCE!