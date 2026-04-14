Gol perdido por Neymar em Santos x Recoleta viraliza: 'Não costuma'

O primeiro tempo do confronto entre Santos e Deportivo Recoleta, desta terça-feira (14), na Vila Belmiro, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana terminou empatado em 1 a 1. Contudo, o atacante Neymar, que marcou o primeiro gol do Peixe, teve uma chance clara desperdiçada que poderia ter mudado o desfecho da primeira etapa.

continua após a publicidade

➡️ Web enlouquece com gol de Neymar em Santos x Deportivo Recoleta: 'Absoluto'

O lance envolveu o camisa 10 aconteceu aos 34 minutos. Após uma saída errada do goleiro do Recoleta, a bola sobrou a feição para Neymar, que tinha o gol aberto para marcar. Apesar disso, ao tentar encobrir o arqueiro, ele acabou jogando a bola para fora.

Nas redes sociais, torcedores reagiram ao lance do atacante. A grande maioria se assustou com o desfecho da jogada e apontaram que Neymar perdeu uma chance clara de gol. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

🤑 Aposte em jogos da Copa Sul-Americana! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável