Web enlouquece com gol de Neymar em Santos x Deportivo Recoleta: 'Absoluto'

Santos está vencendo o Deportivo Recoleta por 1 a 0, nesta terça-feira (14), na Vila Belmiro, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com gol de Neymar, o Peixe vem dominando o jogo desde os 4 minutos da primeira etapa.

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Gustavo Henrique e Arão muito bem para recuperar a bola e armar o contra-ataque. Gabriel foi bem na jogada individual para cruzar e Neymar finalizou para o fundo do gol.

Nas redes sociais, o lance do gol foi o suficiente para os torcedores do Peixe, e entusiastas do atacante enlouquecerem e pedirem o craque na Copa do Mundo.

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Veja a repercussão:

Como chegam os dois times?

O Santos busca a primeira vitória na Copa Sul-Americana e espera contar mais uma vez com o fator casa. No último sábado (11), o time venceu o Atlético-MG por 1 a 0, com gol de Moisés, cotado inclusive para ser titular no ataque nesta noite, ao lado de Gabriel Bontempo e Gabriel Barbosa. O duelo contra o Galo foi uma das melhores atuações da equipe na temporada e marcou a quinta partida sob o comando do técnico Cuca.

Também foi o primeiro compromisso de uma sequência de quatro partidas em casa. Depois do Recoleta, o Peixe encara o Fluminense, pelo Brasileirão, e o Coritiba, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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Neymar foi poupado do duelo do meio de semana contra o Deportivo Cuenca e deve retornar ao time titular para uma sequência maior de jogos. Gabriel Barbosa também volta à equipe depois de realizar um novo tratamento com plasma rico em plaquetas (PRP).

Neymar deve ser titular no duelo do Santos contra o Deportivo Recoleta. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Recoleta por sua vez vai entrar em campo com a equipe praticamente reserva. Na última segunda-feira (13), surgiram rumores de que o presidente do clube, Luis Vidal, poderia entrar em campo pelo time assim como ocorreu no campeonato nacional do ano passado já que ele manifestou o interesse de jogar na Vila Belmiro. Na última noite, Vidal e toda a delegação foram recepcionados por dirigentes do Peixe que promoveram um jantar em um famoso restaurante na Baixada Santista.

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O duelo desta noite será ainda mais especial para o Santos, que completa 114 anos neste 14 de abril de 2026. Os ingressos para a partida seguem à venda no site do Sócio Rei.

➡️ Presidente de clube adversário do Santos na Sul-Americana também é jogador do time

Ficha Técnica:

⚽SANTOS X DEPORTIVO RECOLETA - 2ª rodada da Sul-Americana (Grupo D)

📲 Terça-feira, dia 14 de abril de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+ (clique aqui para assistir ao vivo no Disney+)

🗣️Arbitragem: Fernando Véjar (CHI)

🚩Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

📟 VAR: Juan Lara (CHI)

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