Neymar titular? Santos está pronto para estrear em casa pela Sul-Americana
Peixe busca a primeira vitória na Copa Sul-Americana
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O Santos encara o Deportivo Recoleta, do Paraguai, nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.
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Neymar e Gabriel Barbosa são as principais novidades da equipe do Santos para esta partida no time titular. O camisa 10 foi poupado da viagem ao Equador e fará sua estreia em um torneio internacional pelo clube após 12 anos.
Já Gabigol não entrou em campo pela Sul-Americana para realizar a última sessão de Plasma Rico em Plaquetas (PRP), como parte do tratamento de uma tendinite no adutor da coxa direita. Ambos foram titulares na vitória do Santos diante do Galo no último sábado (11), na Vila Belmiro.
Além dos atacantes, Adonis assumirá a vaga de Lucas Veríssimo, que sentiu dores nas costas na partida contra o Galo.
Desfalques:
Os desfalques do Peixe são: Mayke (fez uso de corticoide e será preservado para não correr risco de doping), Vini Lira (rompeu o ligamento do joelho esquerdo), Gabriel Menino (se recupera de dores no músculo posterior da coxa direita) e Lucas Veríssimo (dores nas costas).
Escalações:
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavinho (Christian Oliva) e Neymar; Gabriel Bontempo, Moisés (Rony) e Gabigol.
DEPORTIVO RECOLETVA (Técnico: Jorge González)
Óscar Toledo; Claudio Figueredo, Marcos Pereira, Luis Cardozo e Luis Mendoza; Fernando Galeano, Ronal Domínguez, Héctor López e Manuel Schupp; Thiago Vidal e Richart Ortiz.
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