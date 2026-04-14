Com gol de Neymar e assistência de Gabigol, o Santos abriu o placar logo nos minutos iniciais da partida contra o Deportivo Recoleta pela segunda rodada da Sul-Americana. O gol foi marcado aos 4 minutos de jogo após um contra ataque iniciado pelo camisa 10 que acionou Gabriel pela esquerda e, após cruzamento rasteiro do artilheiro, recebeu novamente para fazer sem goleiro.

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Veja o gol:

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Neymar marcou o primeiro gol do jogo contra o Deportivo Recoleta (Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Saiba como chegou o Santos para o jogo

Neymar e Gabriel Barbosa são as principais novidades da equipe do Santos para esta partida no time titular. O camisa 10 foi poupado da viagem ao Equador e fará sua estreia em um torneio internacional pelo clube após 12 anos.

Já Gabigol não entrou em campo pela Sul-Americana para realizar a última sessão de Plasma Rico em Plaquetas (PRP), como parte do tratamento de uma tendinite no adutor da coxa direita. Ambos foram titulares na vitória do Santos diante do Galo no último sábado (11), na Vila Belmiro.

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Além dos atacantes, Adonis assumiu a vaga de Lucas Veríssimo, que sentiu dores nas costas na partida contra o Galo.

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Desfalques:

Os desfalques do Peixe são: Mayke (fez uso de corticoide e será preservado para não correr risco de doping), Vini Lira (rompeu o ligamento do joelho esquerdo), Gabriel Menino (se recupera de dores no músculo posterior da coxa direita) e Lucas Veríssimo (dores nas costas).

Escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavinho e Neymar; Gabriel Bontempo, Moisés e Gabigol.

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DEPORTIVO RECOLETA (Técnico: Jorge González)

Óscar Toledo; Claudio Figueredo, Marcos Pereira, Luis Cardozo e Luis Mendoza; Fernando Galeano, Ronal Domínguez, Héctor López e Manuel Schupp; Thiago Vidal e Richart Ortiz.

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