Com Felipe Melo, Charles do Bronx elege elenco ideal para Copa do Mundo Campeão BMF convocou Seleção Brasileira perfeita para Mundial

A Seleção Brasileira perfeita existe para Charles do Bronx. Em clima de Copa do Mundo, o atual campeão BMF (lutador mais durão) do UFC aproveitou para montar os 11 titulares ideais para representar o Brasil. Entre os escolhidos, apenas Neymar Jr. foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti e estará no Mundial deste ano.

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Um dos nomes escolhidos por Do Bronx surpreendeu, mas não por questões técnicas. A curiosidade está na justificativa do peso-leve (até 70,3 kg) para convocar Felipe Melo. Segundo o lutador, a admiração pelo ex-volante surgiu justamente por sua fama de brigão.

— Thiago Silva não pode deixar de estar. Gosto do Felipe Melo, porque ele é brigador. Acho que se o Felipe Melo fosse para o Corinthians, ele arrumaria umas brigas da hora Com certeza Ronaldo e Ronaldinho, Kaká, Neymar e Ricardinho. Pode colocar também o Romário, que era um fenômeno — afirmou Charles, em entrevista à "ESPN".

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Veja elenco ideal de Do Bronx

Elenco ideal da Seleção Brasileira, segundo Charles do Bronx, do UFC (Foto: Arte feita por IA)

Goleiro: Marcos

Lateral-direito: Roberto Carlos

Zagueiros: Thiago Silva e Felipe Melo

Lateral-esquerdo: Cafu

Volantes: Rivaldo e Kaká

Meia-atacante: Romário

Atacantes: Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Neymar

Brasil em evidência no UFC Casa Branca

É natural esperar que um evento realizado na Casa Branca tenha maioria de lutadores norte-americanos. No UFC Freedom 250, porém, o Brasil aparece isolado como o segundo país com mais representantes no card. Liderada por Alex "Poatan" Pereira, a delegação brasileira será formada por três atletas no histórico evento marcado para o próximo domingo (14).

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A principal estrela da delegação verde e amarela será justamente Poatan. Ex-campeão dos médios e dos meio-pesados, o paulista tentará alcançar um feito inédito na organização e desponta como um dos nomes mais aguardados da noite. O Brasil conta ainda com mais dois representantes.

Ao todo, cinco nacionalidades estarão representadas no UFC Freedom 250. Enquanto os Estados Unidos lideram com folga a lista, além da Amarelinha, aparecem também Geórgia, França e Canadá. Cada um dos três terá apenas um lutador no octógono em Washington.

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