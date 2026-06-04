Jogadores no meio de campo, fogos e bandeirões: Fifa anuncia novo pré-jogo da Copa

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (4) uma mudança importante no procedimento pré-jogo para as partidas da Copa do Mundo de 2026. Diferente do que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes, em 2025, os jogadores não entrarão individualmente no gramado, mas sim por um arco. Além disso, a execução do hino nacional não será feita do modo habitual, com os jogadores enfileirados; a partir da estreia, os jogadores titulares e reservas dos dois países irão se posicionar ao redor do círculo central do meio de campo.

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Além da mudança no posicionamento dos jogadores durante a execução do hino, serão posicionadas grandes bandeiras dos países que estarão em campo no gramado, e uma imagem do globo com a logo da Fifa ocupará o centro do círculo central.

Outros elementos serão incorporados ao ritual de pré-jogo, como por exemplo o uso de fumaça colorida ou recursos de pirotecnia com as colorações das seleções. Os árbitros da partida também estarão posicionados ao redor do círculo central durante a execução dos hinos.

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Projeção de como luzes serão usadas no pré-jogo da Copa do Mundo. (Imagem: Divulgação/Fifa)

Segundo a Fifa, a mudança acontece para que todos os torcedores dentro do estádio tenham uma visão de 360º da cerimônia inicial. Antes, apenas um lado do estádio conseguia ver os jogadores de frente, já que somente os atletas titulares ficavam perfilados em linha única. Depois da execução do hino, serão seguidos os procedimentos padrões de pré-jogo, com os apertos de mão entre os adversários e o sorteio do lado de campo.

— Posicionar todos os jogadores e árbitros de frente um para o outro no círculo central durante a execução dos hinos nacionais vai criar um momento de união, orgulho e emoção que pertence aos times e a todos os torcedores no estádio — disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

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