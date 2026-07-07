Fora da Copa, saiba quando a Seleção Brasileira voltará a jogar Time de Ancelotti fará apenas amistosos este ano

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira que retorna nesta terça-feira (7) ao Brasil terá um hiato de pouco mais de dois meses até voltar a jogar. No início de setembro, o técnico Carlo Ancelotti irá convocar (prováveis) 23 jogadores para dois amistosos com a Austrália, além de um possível terceiro jogo com alguma seleção asiática.

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Será a primeira convocação de Ancelotti para o ciclo da Copa do Mundo de 2030, cuja sequência e importância dos jogos será diferente daquela que marcou todos os quadriênios neste século.

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Isso porque, para o Mundial de 2030, a Conmebol deverá mudar o formato das Eliminatórias. Desde o qualificatório para a Copa do Mundo de 2002, a disputa vinha sendo por pontos corridos, com um total de 18 partidas em jogos de ida e volta. Mas a próxima Copa, que será organizada em conjunto por Espanha, Portugal e Marrocos, terá rodadas inaugurais na Argentina, Uruguai e Paraguai, o que garante esses três países no torneio — e, portanto, sem que tenham a necessidade de disputar as Eliminatórias.

Com menos equipes, é provável que o qualificatório ocupe menos Datas Fifa, o que permitirá à Seleção Brasileira ampliar a quantidade de jogos com equipes de outras partes do mundo.

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Carlo Ancelotti terá um ciclo inteiro para preparar a Seleção (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

Além da mudança nas Eliminatórias, a partir deste ano as Datas Fifa sofrem mudanças. Os períodos de setembro e outubro foram condensados, passando a ter pouco mais de duas semanas e possibilidade de até quatro jogos. Em novembro, a Fifa manteve a parada tradicional, com duas partidas. Assim, até o fim de 2026 a Seleção Brasileira poderá disputar cinco ou até mesmo seis amistosos

As Eliminatórias, mesmo com a indefinição no formato, deverão começar no próximo ano, e em 2028 haverá a Copa América. A sede ainda não foi anunciada, mas tudo indica que mais uma vez a competição será disputada nos Estados Unidos, com 16 seleções de todo o continente.

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