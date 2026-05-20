Gabigol e Neymar viram assunto em Santos x San Lorenzo: 'Está claro'

Santos e San Lorenzo estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (20), em jogo válido pela fase de grupos da Sul-Americana. Até aqui, o Peixe vence por 2 a 1 na Vila Belmiro. Durante a partida, Neymar e Gabigol viraram assunto entre torcedores nas redes sociais.

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Sem Neymar, lesionado, Gabigol chamou o protagonismo da partida entre Santos e San Lorenzo com um gol e uma assistência. O camisa 9 do Peixe lidera as participações diretas para gols da equipe na temporada 2026, mas não é titular absoluto.

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Para muitos torcedores, Gabigol joga melhor quando Neymar não está em campo, apesar da grande conexão entre os dois fora dos gramados. Por outro lado, alguns gostam de ver a dupla em ação Veja os comentários abaixo:

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Jogadores do Santos comemoram gol contra o San Lorenzo (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

Veja comentários sobre a dupla

Onde assistir Santos x San Lorenzo

O Santos tenta se manter vivo na briga por uma vaga no mata-mata da Sul-Americana e enfrenta o San Lorenzo-ARG nesta quarta-feira (19), às 19h, na Vila Belmiro. O duelo tem peso grande para o Peixe porque um tropeço no jogo impede que a equipe termine a primeira fase na liderança do grupo.

O alvinegro praiano ocupa atualmente a quarta colocação do Grupo D com apenas três pontos em quatro jogos, enquanto os argentinos lideram a chave com seis pontos conquistados. O time comandado por Cuca fará as duas últimas partidas da fase de grupos na Vila Belmiro.

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A grande ausência santista é Neymar, que está em tratamento de dores na panturrilha e não será relacionado para o jogo desta quinta. Ele sentiu o problema muscular durante o confronto contra o Coritiba, no domingo, e Cuca já havia informado que o atacante não estaria à disposição. O camisa 10 foi convocado por Carlo Ancelotti na segunda-feira e fará parte do elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

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