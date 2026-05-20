Veja gols em Santos x San Lorenzo: Peixe leva empate na reta final

Santos e San Lorenzo se enfrentam pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana em partida decisiva para os donos da casa em busca da classificação. Para classificar, o time treinado por Cuca precisa, além de vencer os argentinos sem Neymar, ganhar o próximo jogo contra o Deportivo Cuenca, secar os argentinos na última rodada e torcer para que o Recoleta não vença seus dois compromissos.

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➡️Após confusão com Neymar, Santos pede anulação da partida diante do Coritiba

O primeiro gol da partida saiu no primeiro minuto de jogo, nos pés de Gabriel Bontempo, após assistência de Gabigol, que cruzou da esquerda para a direita e deixou o jogador em ótimas condições para balançar as redes.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, Gabigol marcou de falta. O camisa 9 bateu colocado e, após o desvio, a bola entrou no canto direito do goleiro Orlando Gill.

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Na segunda etapa, aos 27 minutos, Mathias de Ritis fez o primeiro gol para os argentinos de cabeça, encobrindo o goleiro Gabriel Brazão. Aos 40 minutos, Rodrigo Auzmendi saiu na cara do goleiro santista e empatou a partida. na Vila Belmiro.

Veja os gols:

Bontempo comemorando contra o San Lorenzo na Sul-Americana (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Santos está pronto para encarar San Lorenzo por liderança na Sul-Americana

Peixe e equipe argentina empataram por 1 a 1 na terceira rodada do torneio continental, no dia 28 de abril, no Nuevo Gasómetro.

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O Alvinegro Praiano não poderá contar com Neymar, convocado na última segunda-feira (18) para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. O camisa 10 sofreu uma pancada na panturrilha direita no último domingo (17), na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, e será preservado.

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A CBF solicitou exames de imagem antes de anunciar a convocação oficial. Quem também não estará à disposição é o lateral-esquerdo Escobar, que sentiu dores na coxa esquerda. Barreal será o substituto. Outra novidade será o ataque formado por Miguelito, Rollheiser e Gabriel Barbosa.

Ficha Técnica:

⚽ SANTOS X SAN LORENZO - 5ª rodada da Copa Sul-Americana

📲: quarta-feira, 19 de maio de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (SP)

⏰Horário: 19h (de Brasília)

📺Onde assistir: Disney+ (plano premium)

🗣️Arbitragem: Alexis Herrera (VEN)

🚩Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

📟 VAR: Juan Soto (VEN)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonís Frias, Lucas Veríssimo e Barreal; Willian Arão, Oliva e Gabriel Bontempo; Miguelito, Rollheiser e Gabriel Barbosa.

SAN LORENZO (Técnico: Gustavo Álvarez): Gill, Herrera, Romaña, Montenegro; Tripichio, Insaurralde, Gulli, De Ritis; Barrios; Cuello y Auzmendi

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