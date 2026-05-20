Após confusão com Neymar, Santos pede anulação da partida diante do Coritiba

O Santos pediu nesta quarta-feira (20) a anulação da partida diante do Coritiba, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro, disputada na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo aconteceu no último domingo (17), e o Peixe foi derrotado por 3 a 0.

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Na ocasião, o meia-atacante Neymar deixou o gramado após ter sido substituído de forma equivocada. O clube alega que o lateral Escobar é quem deveria ter saído para a entrada de Robinho Jr. O camisa 10 foi advertido com cartão amarelo por reclamação e chegou a mostrar o papel que confirmava o pedido da comissão técnica para uma câmera posicionada à beira do gramado, responsável pela transmissão da partida.

O árbitro Paulo Cesar Zanovelli registrou na súmula que o auxiliar técnico César Sampaio confirmou verbalmente que Neymar seria o jogador substituído no lance que gerou polêmica.

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Segundo o relato da arbitragem, César Sampaio teria informado que a substituição envolveria a saída do camisa 10, que naquele momento recebia atendimento fora de campo após reclamar de dores na panturrilha direita.

No entanto, de acordo com Neymar e integrantes da comissão técnica santista, o documento oficial da substituição indicava a saída de Escobar, camisa 31, para a entrada de Robinho Jr.

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— Foi um erro do quarto árbitro. O cara que coloca o número não pode interferir no jogo de jeito nenhum. O que vale é o que está no papel. Eu mostrei para a câmera para não ficar no "disse me disse". Foi o que aconteceu. Não imaginava sair. Eu pedi para sair, mas estava sendo atendido. O jogo estava parado. Ele pediu para eu me afastar para ser atendido fora do campo, e foi isso que eu fiz. Esperei o reinício para voltar, mas, enquanto isso, o jogo recomeçou. Eu levantei a mão para voltar. O Gonzalo tinha pedido para sair. O árbitro me tirou do jogo e eu saí. Não tinha mais o que fazer, e começou a confusão. Ele fala que o que vale é o que está no papel. Isso nunca aconteceu e sempre comigo. Não tenho o que fazer. Estou em uma polêmica sendo que eu estava parado sem fazer nada — comentou Neymar, na zona mista.

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Cuca também falou sobre o assunto em coletiva de imprensa. O treinador explicou que Neymar sentiu uma fisgada na panturrilha, enquanto Escobar também pediu para sair, o que acabou gerando toda a confusão.

- Quanto à substituição do Neymar, não foi isso que acarretou a derrota. Não seria justo colocar a culpa em quem apitou ou no quarto árbitro, mas foi um erro de direito, de fato. No papelzinho estava 31 pelo 7, e o que vale é o papelzinho - explicou Cuca.

➡️ Neymar é o 15º jogador do Santos convocado para uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

Confira a nota oficial do Santos:

O Departamento Jurídico informa que entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para solicitar a anulação da partida disputada no dia 17/5, diante do Coritiba, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Clube entende que houve erro de direito quando a arbitragem impediu a permanência em campo do atleta Neymar Jr., o que contrariou determinação da própria comissão técnica e desrespeitou o protocolo oficial de substituições de jogadores.

O que está em discussão não é performance técnica ou resultado do jogo, mas a defesa da instituição e das regras da FIFA.

Santos na Neo Química Arena. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

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