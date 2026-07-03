Brasil x Noruega pode ter horário alterado pela Fifa; entenda Temperaturas elevadas em Nova Jersey preocupam atletas e organização

Com o calor extremo castigando a região de Nova Jersey e Nova York, a Fifa estuda alterar o horário da partida entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, marcada para este domingo (5), no MetLife Stadium. Oficialmente, o confronto está previsto para 17h (de Brasília), mas a tendência é que seja adiado para 18h (de Brasília), na tentativa de amenizar os efeitos das altas temperaturas sobre jogadores, comissão técnica e torcedores.

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Nos últimos dias, os termômetros têm ultrapassado os 37°C, com sensação térmica chegando a 43°C nesta sexta-feira (3). A situação levou os órgãos de meteorologia dos Estados Unidos a emitirem sucessivos alertas de calor extremo para a região metropolitana de Nova York e Nova Jersey. A previsão indica que as temperaturas só devem começar a cair de forma mais significativa a partir da noite de sábado, por volta das 20h locais.

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Vini Jr se refresca com irrigação do gramado em treino preparatório para Brasil x Noruega (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O forte calor já virou um dos principais assuntos nos bastidores da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira realizou mais uma atividade no CT Columbia Park, e os jogadores precisaram lidar novamente com temperaturas elevadas e sensação de abafamento intenso durante todo o treinamento. Quem resumiu o cenário foi o atacante Matheus Cunha. Em entrevista coletiva, o jogador relatou o sofrimento do elenco com o calor e revelou que até a tradicional sessão de sauna pós-treino foi cancelada.

— Sou de João Pessoa, mas a gente também sofre com calor. Hoje no treino, pelo amor de Deus… A gente estava desesperado. A gente está acostumado a fazer sauna após o treino, mas foi cancelada a sauna para todo mundo, ninguém aguenta mais — disse o jogador.

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A preocupação da Fifa é evitar que os atletas entrem em campo no período de maior incidência solar e temperatura mais elevada. Como Nova Jersey está uma hora à frente do horário de Brasília, o adiamento do duelo entre Brasil e Noruega aproxima o início do jogo ao fim da tarde local, quando a tendência é de ligeira redução no calor.

A entidade máxima do futebol ainda não oficializou a mudança, mas a expectativa nos bastidores é de que a decisão seja divulgada nas próximas horas. Enquanto isso, as seleções seguem adaptando rotinas de treino, hidratação e recuperação física para enfrentar um dos maiores desafios deste início de Mundial: o verão rigoroso do nordeste dos Estados Unidos.

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