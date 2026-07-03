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Técnico de Portugal é sincero sobre pênalti de Cristiano Ronaldo: 'Não tem'

Treinador afirmou que ninguém bateria o pênalti decisivo como Ronaldo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
03/07/2026 15:03
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Durante sua entrevista coletiva pós-jogo, depois do duelo entre Portugal e Croácia, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, Roberto Martínez, treinador da seleção portuguesa, falou sobre o pênalti convertido por Cristiano Ronaldo, que empatou o duelo.

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    De acordo com o técnico, ninguém na Copa do Mundo bateria aquele pênalti como Cristiano Ronaldo bateu. Confira a fala do comandante:

    Tradução: Não tem um só jogador nesta Copa do Mundo que pode bater um pênalti do jeito que o Cristiano bateu.

    Como foi o jogo entre Portugal e Croácia

    Portugal começou pressionando e criou as principais chances da partida, especialmente com Bruno Fernandes, que parou em grande defesa de Livakovic, e Renato Veiga, que cabeceou por cima após cobrança de escanteio. A equipe de Roberto Martínez controlou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa fechada da Croácia, que se postava muito bem. Do outro lado, os croatas apostaram em uma postura mais reativa e chegaram com Budimir, sem assustar Diogo Costa. Sem espaços pelo meio, Portugal passou a insistir nos cruzamentos. Após a pausa para a hidratação, a Croácia começou a aparecer mais no jogo.

    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026
    Cristiano Ronaldo durante jogo decisivo da Copa do Mundo contra a Croácia (Foto: Cole Burston / AFP)

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    Mesmo assim, um ponto que chamou atenção foram alguns reações da torcida em cima de Cristiano Ronaldo. No BMO Field, Cristiano Ronaldo também virou personagem nas arquibancadas. A cada participação do camisa 7, o estádio alternou entre aplausos e vaias, evidenciando uma torcida dividida. Enquanto parte dos presentes demonstra confiança de que o atacante pode decidir a partida a qualquer momento, outra parcela criticava sua atuação.

    Mesmo assim, o primeiro tempo entre Portugal e Croácia terminou no 0 a 0, deixando a responsabilidade toda para a segunda etapa.

    A Croácia voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar aos sete minutos, com Perišić, após jogada pela direita. Antes, Kovačić já havia exigido boa defesa de Diogo Costa. Portugal respondeu com Rafael Leão, que acertou o travessão, e chegou a empatar com Cristiano Ronaldo, mas o gol foi anulado por impedimento confirmado pelo VAR.

    Na sequência, Roberto Martínez colocou Bernardo Silva e Gonçalo Ramos em campo para aumentar o poder ofensivo. Aos 19 minutos, o VAR passou a analisar um possível pênalti sobre Renato Veiga após um agarrão de Vlašić dentro da área. Validado, ficou nas mãos de Cristiano Ronaldo.

    Batendo tranquilo e seguro, garantiu seu primeiro gol em um mata-mata em Copa do Mundo. E o gol deu outro ritmo à partida. E não parou por aí. Mais um gol anulado, desta vez da Croácia - marcado por Sucic, que estava impedido contra Portugal.

    Foi o terceiro gol invalidado pelo VAR na partida: antes, Portugal já havia tido um gol de Cristiano Ronaldo anulado, enquanto os croatas também tiveram um tento de Matanović cancelado.

    Com dez minutos de acréscimos, era tudo ou nada. A insistência de Rafael Leão finalmente foi recompensada nos acréscimos. Aos 48 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu pela esquerda, chegou à linha de fundo e levantou mais uma bola na área. Desta vez, Gonçalo Ramos levou a melhor entre os zagueiros croatas e cabeceou firme para o fundo das redes de Livaković.

    E quando tudo parecia resolvido, no último minuto, a Croácia marca e empata. Matanović desviou de cabeça, a bola bateu em Pašalić e, na tentativa de afastar o perigo, Rúben Neves acabou marcando contra. O árbitro, porém, foi chamado pelo VAR e anulou o lance por impedimento de Pašalić no momento do primeiro desvio de Matanović.

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