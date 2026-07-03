Torcida do Flamengo critica medalhão contra o River Plate: 'Mal demais' Amistoso entre as equipes foi disputado em Portugal nesta sexta-feira (3)

Flamengo e River Plate se enfrentaram, na tarde desta sexta-feira (3), em amistoso preparatório para a sequência da temporada na Argentina e no Brasil. Nas redes sociais, um medalhão do elenco rubro-negro foi muito criticado por torcedores nas redes sociais.

Jorginho foi o principal alvo da torcida do Flamengo contra o River Plate. O volante errou na saída de bola no primeiro gol do time argentino, e alguns torcedores apontaram falha do italiano também no segundo gol.

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➡️Veja gols de River Plate x Flamengo: Jogo é disputado em Portugal

O duelo terminou empatado por 2 a 2, mas a exigente Nação Rubro-Negra não curtiu a atuação do experiente meio-campista. Confira os comentários abaixo:

Pedro faz movimento de bicicleta, mas não acerta a bola em Flamengo x River Plate (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja comentários sobre Jorginho

Jorginho foi muito mal aqui também pqp #FLAxRIV pic.twitter.com/7MCazynBFC — alex (@solotrainwreck) July 3, 2026

Pro pessoal que tá batendo tanto no Ayrton, João Victor e Royal…



O primeiro gol é 100% responsabilidade do Jorginho e no segundo ele salta pressão, não acha nada, a frente da área fica exposta e o resto é efeito dominó decorrente dessa situação.



E tá tudo bem. Todo mundo sem… — FALANDO DE TÁTICA (@falando_tatica) July 3, 2026

Pontos positivos : atuações de Bruno Henrique, Pedro e Samuel Lino, pontos negativos : vacilo de Jorginho no primeiro gol do time argentino, atuações fracas do sistema de defesa principalmente João Victor, Ayrton Lucas e os volantes que foram mal na marcação — Thereza Castro (@therezacrisjb) July 3, 2026

Jorginho claramente queria estar de férias ainda — lina (@goldenxcrf) July 3, 2026

Como foi o jogo entre Flamengo e River Plate

O primeiro tempo, animado, lembrou a decisão de 2019. Afinal, o River Plate, aproveitando falha de Jorginho, que saiu jogando errado, abriu o placar com Driussi. Em resposta, o Flamengo, também em erro do adversário, chegou ao empate com Samuel Lino, em lance com assistência de Jorginho, que se redimiu. A virada foi aos 37 minutos, quando Lino deu uma assistência magistral para Bruno Henrique, que, antes de estufar a rede, deu um drible desconcertante no adversário. Na comemoração, provocou os argentinos com uma tatuagem da Libertadores. Apesar do amistoso, o time argentino deu entradas duras e esquentou a partida.

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O Flamengo esteve perto de marcar um gol digno do Prêmio Puskás na etapa inicial. Pedro recebeu a bola dentro da área, aplicou um chapéu no marcador e emendou uma bicicleta, mas acabou não acertando a bola.

O Flamengo voltou do intervalo levando perigo ao gol do River Plate, mas não balançou a rede. Com o passar do tempo, Jardim, assim como Eduardo Coudet, promoveu diversas mudanças na equipe, o que deixou a partida mais equilibrada, mas também reduziu o ritmo e a qualidade técnica, com menos criatividade e entrosamento dos dois lados.

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Entre os atletas que tentavam aproveitar a oportunidade para ganhar espaço no elenco, Wallace Yan, Joshua e Lorran (que retornou recentemente de empréstimo) foram acionados na etapa final, mas tiveram atuações discretas. A melhor chance foi com Wallace Yan, que nos acréscimos teve a chance da vitória, após passe de Lorran, mas desperdiçou.