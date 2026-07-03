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Argentina relembra superstição antes de duelo contra Cabo Verde

Seleção sul-americana busca fugir do favoritismo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
03/07/2026 12:56
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Última campeã da Copa faz boa fase de grupos (David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Última campeã da Copa faz boa fase de grupos (David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Atual campeã do mundo, a Argentina entra em campo nesta sexta-feira (3), às 19h (horário de Brasília), em Miami (EUA), para enfrentar Cabo Verde, carregando o status de franca favorita não só para avançar às oitavas de final, como também, para muitos, seguir firme na briga pelo título em 19 de julho.

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    • Mas, dentro do universo argentino, esse tipo de projeção nem sempre é bem-vindo, visto que muitos interpretam como "azar", podendo até gerar reação imediata e um incômodo nos sul-americanos. Entre torcedores e até figuras ligadas ao futebol local, existe uma resposta quase automática quando alguém "coloca a Argentina como favorita demais": "anulo mufa".

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    Fama da expressão durante a Copa do Mundo

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    • A expressão, que viralizou novamente durante a Copa, é usada como uma espécie de "anti-azar" verbal. A ideia é simples: afastar qualquer mau agouro provocado por elogios, estatísticas positivas ou favoritismo exagerado.

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    A frase tem origem no lunfardo, conjunto de gírias surgido em Buenos Aires no fim do século 19, muito presente em bairros populares. É desse mesmo universo que vêm palavras como "pibe", usada para se referir a menino ou garoto. Já "mufa" deriva do italiano muffa, que significa mofo, mas ao longo do tempo passou a ser associada a azar, má sorte ou energia negativa.

    Superstição levada a sério

    Com 100% de aproveitamento no Mundial até aqui e Lionel Messi em grande fase, a Argentina ganhou ainda mais força nas projeções de título, o que, por consequência, reacendeu o uso da expressão nas redes sociais e no dia a dia dos torcedores.

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    – "Anulo mufa implica que, quando dizem algo bom sobre a Argentina, não devemos deixar que o oposto aconteça, não devemos trazer azar para eles (jogadores)", explicou Hernan Sisto, da TyC Sports.

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    Antes de Argentina e Cabo Verde, a expressão já tinha aparecido

    A força do termo ficou ainda mais evidente quando o piloto argentino da Fórmula 1, Franco Colapinto, entrou na brincadeira antes do torneio, mandando uma mensagem de apoio à seleção e repetindo o bordão:

    – Olá a todos! Está chegando a Copa do Mundo... vamos arrebentar... anulo mufa e vamos lá! Com raça! Sempre com raça - publicou o argentino nas redes sociais.

    A superstição também chegou ao gramado. Após marcar seu primeiro gol na Copa de 2026 contra a Jordânia, o atacante Lautaro Martínez fez um gesto interpretado por torcedores como um "sai zica", o que muitos associaram imediatamente ao famoso "anulo mufa". Apesar disso, o jogador não comentou a relação com a expressão.

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