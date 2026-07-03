Argentina relembra superstição antes de duelo contra Cabo Verde Seleção sul-americana busca fugir do favoritismo

Atual campeã do mundo, a Argentina entra em campo nesta sexta-feira (3), às 19h (horário de Brasília), em Miami (EUA), para enfrentar Cabo Verde, carregando o status de franca favorita não só para avançar às oitavas de final, como também, para muitos, seguir firme na briga pelo título em 19 de julho.

Mas, dentro do universo argentino, esse tipo de projeção nem sempre é bem-vindo, visto que muitos interpretam como "azar", podendo até gerar reação imediata e um incômodo nos sul-americanos. Entre torcedores e até figuras ligadas ao futebol local, existe uma resposta quase automática quando alguém "coloca a Argentina como favorita demais": "anulo mufa".

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Fama da expressão durante a Copa do Mundo

A expressão, que viralizou novamente durante a Copa, é usada como uma espécie de "anti-azar" verbal. A ideia é simples: afastar qualquer mau agouro provocado por elogios, estatísticas positivas ou favoritismo exagerado.

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A frase tem origem no lunfardo, conjunto de gírias surgido em Buenos Aires no fim do século 19, muito presente em bairros populares. É desse mesmo universo que vêm palavras como "pibe", usada para se referir a menino ou garoto. Já "mufa" deriva do italiano muffa, que significa mofo, mas ao longo do tempo passou a ser associada a azar, má sorte ou energia negativa.

Superstição levada a sério

Com 100% de aproveitamento no Mundial até aqui e Lionel Messi em grande fase, a Argentina ganhou ainda mais força nas projeções de título, o que, por consequência, reacendeu o uso da expressão nas redes sociais e no dia a dia dos torcedores.

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– "Anulo mufa implica que, quando dizem algo bom sobre a Argentina, não devemos deixar que o oposto aconteça, não devemos trazer azar para eles (jogadores)", explicou Hernan Sisto, da TyC Sports.

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Antes de Argentina e Cabo Verde, a expressão já tinha aparecido

A força do termo ficou ainda mais evidente quando o piloto argentino da Fórmula 1, Franco Colapinto, entrou na brincadeira antes do torneio, mandando uma mensagem de apoio à seleção e repetindo o bordão:

– Olá a todos! Está chegando a Copa do Mundo... vamos arrebentar... anulo mufa e vamos lá! Com raça! Sempre com raça - publicou o argentino nas redes sociais.

A superstição também chegou ao gramado. Após marcar seu primeiro gol na Copa de 2026 contra a Jordânia, o atacante Lautaro Martínez fez um gesto interpretado por torcedores como um "sai zica", o que muitos associaram imediatamente ao famoso "anulo mufa". Apesar disso, o jogador não comentou a relação com a expressão.

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