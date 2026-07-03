Jogador do Egito entra para a história com recorde de gols contra em Copas
Mohamed Hany marcou duas vezes contra no Mundial
O lateral-direito Mohamed Hany entrou para a história da Copa do Mundo por um motivo indesejado. O jogador da seleção do Egito tornou-se o primeiro atleta a marcar dois gols contra em uma mesma edição do Mundial.
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A marca negativa foi alcançada nesta sexta-feira (3), durante o duelo contra a Austrália, válido pela segunda fase da competição. Em cobrança de falta para a área, Hany tentou afastar o perigo, mas acabou desviando de cabeça para o próprio gol, anotando o empate australiano.
O primeiro gol contra do egípcio havia acontecido ainda na fase de grupos, no empate por 1 a 1. Na ocasião, após um cruzamento rasteiro, Hany dividiu a bola com Romelu Lukaku e acabou desviando para o fundo das próprias redes.
Com o lance diante da Austrália, Mohamed Hany estabeleceu uma marca inédita na história das Copas do Mundo. Nenhum outro jogador havia anotado dois gols contra em uma mesma edição do torneio, tornando o lateral egípcio o primeiro a alcançar o recorde negativo.
Copa com mais gols contra
A Copa do Mundo de 2026 já entrou para a história. A atual edição se tornou a que mais registrou gols contra em todos os tempos, estabelecendo um novo recorde no torneio.
Com o gol contra marcado pelo egípcio Mohamed Hany no duelo diante da Austrália, o Mundial chegou à marca de 13 gols contra. O número supera os 12 registrados em 2018, na Rússia, que até então detinha o recorde.
- Copa do Mundo de 2026 - 13
- Copa do Mundo de 2018 - 12
- Copa do Mundo de 1998 - 6
- Copa do Mundo 2014 - 5
- Copa do Mundo 2006 - 4
- Copa do Mundo 1954 - 4
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