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Copa do Mundo: Seleção do Egito se envolve em confusão com polícia; veja

Egito encontrará Austrália em busca de uma vaga para as oitavas da Copa

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
03/07/2026 09:28
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Até o momento, não houve posicionamento da Associação Egípcia de Futebol
Até o momento, não houve posicionamento da Associação Egípcia de Futebol (Foto: by Paul ELLIS / AFP)

A chegada da seleção do Egito a Dallas, nos Estados Unidos, foi marcada por um momento de tensão poucas horas antes do confronto contra a Austrália, válido pela fase de 16avos no mata-mata da Copa do Mundo. Um desentendimento entre integrantes da delegação egípcia e policiais que faziam a segurança do hotel da equipe chamou atenção e viralizou nas redes sociais.

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    Gatilho da confusão com delegação egípcia

    O episódio aconteceu enquanto jogadores atendiam torcedores na entrada do hotel. Uma criança se aproximou para tirar uma foto com o atacante Trezeguet, quando o auxiliar técnico Ibrahim Hassan também caminhou em direção ao grupo. Neste momento, um policial impediu sua aproximação e o afastou.

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  • Cristiano Ronaldo (nº 7 de Portugal) e seus companheiros de equipe celebram com uma camisa em homenagem ao colega Diogo Jota.

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    • A atitude irritou Ibrahim Hassan, que iniciou uma discussão com o agente. Rapidamente, outros integrantes da delegação do Egito se aproximaram para acompanhar a situação, enquanto o policial passou a ordenar, aos gritos, que todos se afastassem.

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    Tradução: 'Momento chocante: membro da comissão técnica da Seleção do Egito é empurrado pela polícia enquanto posa para uma foto com jovem torcedor. Cenas chocantes em Dallas, onde um membro da comissão técnica da seleção do Egito foi empurrado à força por um policial enquanto parecia parar para tirar uma foto com um jovem torcedor'

    Pós confusão e foco do Egito na Copa do Mundo

    As imagens mostram o clima ficando cada vez mais tenso. Trezeguet ainda tentou intervir para amenizar a situação, mas não conseguiu conter a discussão entre os envolvidos. Depois de alguns instantes de bate-boca, os membros da seleção egípcia deixaram o local e a situação foi controlada, sem que houvesse novos desdobramentos.

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    Até o momento da publicação, a Associação Egípcia de Futebol não se pronunciou oficialmente sobre o episódio. Por outro lado, a Polícia de Dallas também não manifestou publicamente uma versão oficial para o ocorrido.

    Próximo compromisso de Salah e companhia

    Dentro de campo, o Egito enfrenta a Austrália nesta sexta-feira (3), às 15h (de Brasília), em Dallas, pela segunda fase da Copa do Mundo. A seleção africana disputa o primeiro confronto de mata-mata de sua história no Mundial após avançar na fase de grupos com vitória sobre a Nova Zelândia e empates diante de Bélgica e Irã.

    Membros da comissão técnica do Egito se desentenderam com policiais no aeroporto antes de jogo contra Austrália na Copa
    Membros da comissão técnica do Egito se desentenderam com policiais no aeroporto antes de jogo contra Austrália na Copa (Foto: Reprodução)

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