Copa do Mundo: Seleção do Egito se envolve em confusão com polícia; veja
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A chegada da seleção do Egito a Dallas, nos Estados Unidos, foi marcada por um momento de tensão poucas horas antes do confronto contra a Austrália, válido pela fase de 16avos no mata-mata da Copa do Mundo. Um desentendimento entre integrantes da delegação egípcia e policiais que faziam a segurança do hotel da equipe chamou atenção e viralizou nas redes sociais.
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Gatilho da confusão com delegação egípcia
O episódio aconteceu enquanto jogadores atendiam torcedores na entrada do hotel. Uma criança se aproximou para tirar uma foto com o atacante Trezeguet, quando o auxiliar técnico Ibrahim Hassan também caminhou em direção ao grupo. Neste momento, um policial impediu sua aproximação e o afastou.
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A atitude irritou Ibrahim Hassan, que iniciou uma discussão com o agente. Rapidamente, outros integrantes da delegação do Egito se aproximaram para acompanhar a situação, enquanto o policial passou a ordenar, aos gritos, que todos se afastassem.
Tradução: 'Momento chocante: membro da comissão técnica da Seleção do Egito é empurrado pela polícia enquanto posa para uma foto com jovem torcedor. Cenas chocantes em Dallas, onde um membro da comissão técnica da seleção do Egito foi empurrado à força por um policial enquanto parecia parar para tirar uma foto com um jovem torcedor'
Pós confusão e foco do Egito na Copa do Mundo
As imagens mostram o clima ficando cada vez mais tenso. Trezeguet ainda tentou intervir para amenizar a situação, mas não conseguiu conter a discussão entre os envolvidos. Depois de alguns instantes de bate-boca, os membros da seleção egípcia deixaram o local e a situação foi controlada, sem que houvesse novos desdobramentos.
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Até o momento da publicação, a Associação Egípcia de Futebol não se pronunciou oficialmente sobre o episódio. Por outro lado, a Polícia de Dallas também não manifestou publicamente uma versão oficial para o ocorrido.
Próximo compromisso de Salah e companhia
Dentro de campo, o Egito enfrenta a Austrália nesta sexta-feira (3), às 15h (de Brasília), em Dallas, pela segunda fase da Copa do Mundo. A seleção africana disputa o primeiro confronto de mata-mata de sua história no Mundial após avançar na fase de grupos com vitória sobre a Nova Zelândia e empates diante de Bélgica e Irã.
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