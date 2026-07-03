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Copa do Mundo: oito jogadores são flagrados com substância proibida

Seleção da Tunísia teve um mundial conturbado

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
03/07/2026 11:04
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Nomes dos atletas não foram divulgados oficialmente (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
Nomes dos atletas não foram divulgados oficialmente (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

A participação da Tunísia na Copa do Mundo de 2026 ganhou mais um capítulo polêmico após oito jogadores da seleção apresentarem resultados atípicos em exames antidoping realizados durante a competição. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Times e repercutida pela imprensa europeia.

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    Os atletas, que não tiveram as identidades reveladas, apresentaram vestígios de clenbuterol, substância proibida pela Agência Mundial Antidopagem (WADA). Apesar disso, eles não foram suspensos preventivamente.

    O clenbuterol produz efeitos semelhantes aos de esteroides anabolizantes, podendo contribuir para o aumento da massa muscular e redução da gordura corporal. A substância também é conhecida por aparecer em casos de contaminação alimentar. No México, há histórico do uso ilegal de clenbuterol na pecuária para produzir carnes mais magras, motivo pelo qual a WADA adota critérios específicos antes de aplicar punições.

    Já eliminada da Copa do Mundo, Tunísia tem oito jogadores em análise de doping
    Já eliminada da Copa do Mundo, Tunísia tem oito jogadores em análise de doping (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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    • Por que não foram punidos durante a Copa do Mundo

    O motivo é que as quantidades encontradas estavam abaixo do limite estabelecido pela WADA para casos em que há suspeita de contaminação alimentar. Segundo a investigação, a hipótese mais provável é que os jogadores tenham ingerido carne contaminada durante a estadia da delegação em Monterrey, no México.

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    A Tunísia utilizou a cidade mexicana como base durante o Mundial, e parte dos exames foi realizada entre 10 e 14 dias antes da derrota para os Países Baixos, em 26 de junho, pela última rodada da fase de grupos. A investigação aponta um restaurante de Monterrey como possível origem da contaminação.

    Caso semelhante aconteceu em outro Mundial

    Não é a primeira vez que uma situação do tipo ocorre em competições organizadas pela Fifa. No Mundial Sub-17 de 2011, disputado justamente no México, 109 jogadores de 19 seleções apresentaram vestígios de clenbuterol. Na ocasião, a entidade máxima do futebol chegou a analisar amostras de carne servidas nos hotéis das delegações, e cerca de 30% delas testaram positivo para a substância.

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    Em 2022, a Agência Mundial Antidopagem publicou a Carta Técnica TL23, determinando que concentrações inferiores a 5 ng/mL de clenbuterol na urina sejam classificadas inicialmente como um resultado analítico atípico (ATF), e não como um caso de doping confirmado.

    Nessas situações, uma investigação é aberta para verificar se houve contaminação alimentar. Caso essa hipótese seja confirmada, o processo é encerrado sem punições.

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    Tunísia viveu Mundial turbulento

    A campanha tunisiana já havia sido marcada por problemas dentro e fora de campo.

    A seleção foi eliminada ainda na fase de grupos após derrotas para Suécia (5 a 1), Japão (4 a 0) e Países Baixos (3 a 1). Durante a competição, a federação ainda tomou a decisão inédita de demitir o técnico Sabri Lamouchi logo após a estreia do time.

    Agora, além da eliminação precoce, a equipe aguarda a conclusão da investigação sobre os exames antidoping. A federação tunisiana, os oito jogadores envolvidos e seus respectivos clubes já foram oficialmente notificados pelas autoridades responsáveis pelo caso.

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