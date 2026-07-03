Copa do Mundo: oito jogadores são flagrados com substância proibida Seleção da Tunísia teve um mundial conturbado

A participação da Tunísia na Copa do Mundo de 2026 ganhou mais um capítulo polêmico após oito jogadores da seleção apresentarem resultados atípicos em exames antidoping realizados durante a competição. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Times e repercutida pela imprensa europeia.

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Os atletas, que não tiveram as identidades reveladas, apresentaram vestígios de clenbuterol, substância proibida pela Agência Mundial Antidopagem (WADA). Apesar disso, eles não foram suspensos preventivamente.

O clenbuterol produz efeitos semelhantes aos de esteroides anabolizantes, podendo contribuir para o aumento da massa muscular e redução da gordura corporal. A substância também é conhecida por aparecer em casos de contaminação alimentar. No México, há histórico do uso ilegal de clenbuterol na pecuária para produzir carnes mais magras, motivo pelo qual a WADA adota critérios específicos antes de aplicar punições.

Já eliminada da Copa do Mundo, Tunísia tem oito jogadores em análise de doping (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Por que não foram punidos durante a Copa do Mundo

O motivo é que as quantidades encontradas estavam abaixo do limite estabelecido pela WADA para casos em que há suspeita de contaminação alimentar. Segundo a investigação, a hipótese mais provável é que os jogadores tenham ingerido carne contaminada durante a estadia da delegação em Monterrey, no México.

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A Tunísia utilizou a cidade mexicana como base durante o Mundial, e parte dos exames foi realizada entre 10 e 14 dias antes da derrota para os Países Baixos, em 26 de junho, pela última rodada da fase de grupos. A investigação aponta um restaurante de Monterrey como possível origem da contaminação.

Caso semelhante aconteceu em outro Mundial

Não é a primeira vez que uma situação do tipo ocorre em competições organizadas pela Fifa. No Mundial Sub-17 de 2011, disputado justamente no México, 109 jogadores de 19 seleções apresentaram vestígios de clenbuterol. Na ocasião, a entidade máxima do futebol chegou a analisar amostras de carne servidas nos hotéis das delegações, e cerca de 30% delas testaram positivo para a substância.

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Em 2022, a Agência Mundial Antidopagem publicou a Carta Técnica TL23, determinando que concentrações inferiores a 5 ng/mL de clenbuterol na urina sejam classificadas inicialmente como um resultado analítico atípico (ATF), e não como um caso de doping confirmado.

Nessas situações, uma investigação é aberta para verificar se houve contaminação alimentar. Caso essa hipótese seja confirmada, o processo é encerrado sem punições.

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Tunísia viveu Mundial turbulento

A campanha tunisiana já havia sido marcada por problemas dentro e fora de campo.

A seleção foi eliminada ainda na fase de grupos após derrotas para Suécia (5 a 1), Japão (4 a 0) e Países Baixos (3 a 1). Durante a competição, a federação ainda tomou a decisão inédita de demitir o técnico Sabri Lamouchi logo após a estreia do time.

Agora, além da eliminação precoce, a equipe aguarda a conclusão da investigação sobre os exames antidoping. A federação tunisiana, os oito jogadores envolvidos e seus respectivos clubes já foram oficialmente notificados pelas autoridades responsáveis pelo caso.

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